Directie crèche 24/7 Kids vervolgd om ernstige misstanden

24/7 Kids aan het Columbusplein werd door de GGD gesloten omdat er veel meer kinderen werden opgevangen dan was toegestaan. Medewerksters bleken heimelijk hele dagen op straat te hebben rondgesjouwd met boventallige kinderen, soms door weer en wind. Het ging om de jongste peuters, die nog niet in staat waren aan hun ouders te vertellen wat de gang van zaken was nadat ze hen weer hadden afgeleverd. Ook de voeding en omstandigheden op de crèche zelf schoten ernstig tekort.



Kindermishandeling

Beide verdachten zouden een dubbele boekhouding hebben gehanteerd, om de GGD op het verkeerde been te zetten. Advocaat Richard Korver deed in 2016 namens een tiental ouders aangifte tegen T. Hij gaat in gesprek met de ouders en Boink (Belangenvereniging van ouders in de kinderopvang) om te kijken of ook kindermishandeling ten laste kan worden gelegd.



In de aangifte had Korver T. ook aangemerkt als oprichter en leider van een criminele organisatie, een beschuldiging waarvoor ze evenmin zal worden vervolgd. Eind vorig jaar al zijn de verdachten ingelicht over de vervolging. In afwachting van eventueel nader onderzoek is nog geen zittingsdatum gepland.



De misstanden in de crèche 24/7 Kids waren ongekend. Directeur Laura T. kon haar gang gaan door dominant en manipulatief gedrag, zagen ouders achteraf.