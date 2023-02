Directeur Waternet treedt terug na aanhoudende problemen

Het Waternetkantoor aan de Korte Ouderkerkerdijk. Beeld Daphne Lucker

Het waterbedrijf kampt de laatste tijd met grote problemen. Zo is er een achterstand bij het innen van de waterschapsbelasting van alle klanten van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, waardoor financiële problemen en een hoge schuld zijn ontstaan. Ook stond Waternet een tijd onder toezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) omdat het de cyberveiligheid niet op orde had.

In januari leidde onenigheid over de aanpak van de chaos al tot een breuk in het waterschapsbestuur. Nu stapt de algemeen directeur dus op. ‘Gelet op de impact van deze besluitvorming en de volgende fase in dit proces heeft Annelore Roelofs na overleg met het Stichtingsbestuur besloten om per heden, 14 februari 2023, te stoppen als algemeen directeur van Waternet,’ zo meldt het bedrijf op de website.

‘Het Stichtingsbestuur respecteert het besluit van Roelofs maar betreurt dat ook tegelijkertijd. Zij bedankt Roelofs voor haar toewijding, doortastendheid, behaalde prestaties en de wijze waarop zij leiding heeft gegeven aan de organisatie in deze lastige periode.’

Stichting Waternet wordt bestuurd door Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en de gemeente Amsterdam.

