Directeur Vrijwilligers Centrale: ‘Vrijwilligers worden overvraagd’

Henriette van der Meij, directeur Vrijwilligers Centrale Amsterdam. Beeld Sophie Saddington

Laatst ging een vrijwilliger op huisbezoek bij een oudere dame zonder familie, zonder vrienden en zonder betrokken buren. Tot zover niks geks. Er zijn in Amsterdam duizenden ‘maatjes’ die op bezoek gaan voor een kop koffie, een gezamenlijk ommetje of een museumbezoek. Maar deze vrijwilliger kwam binnen en trof een totaal verwaarloosd huishouden aan, zegt directeur van de Vrijwilligers Centrale Amsterdam, Henriette van der Meij. “Er hing een urinelucht, er zwermden vliegen door de keuken en de vloer plakte. Wat bleek: De vrouw stond al maanden op de wachtlijst voor thuiszorg.”

De vrijwilliger had te doen met deze mevrouw, bleef op bezoek gaan en probeerde thuiszorg voor haar te regelen. Maar dat is een grote zorg, belasting en verantwoordelijkheid, zegt Van der Meij. Als je het haar vraagt: een té grote zorg voor de meeste vrijwilligers.

Schoonmaakverzoeken

Dit soort voorbeelden hoort ze steeds vaker vanuit de 2500 aangesloten vrijwilligersorganisaties. Daar waar gaten vallen in de hulp- en zorgverlening worden vrijwilligers gevraagd als lapmiddel. Concreet voorbeeld: nu er in Amsterdam een wachttijd is van één jaar voor het aanvragen van hulp bij het huishouden, krijgen de organisaties vaker schoonmaakverzoeken. Dat is zeer zeker niet de bedoeling, zegt Van der Meij. “Vrijwilligers krijgen steeds vaker zwaardere taken toebedeeld. We horen ook dat ze om die reden stoppen. Ze worden overvraagd.”

Volgens Van der Meij is dit een tendens die zich sinds een jaar echt begint te wreken. Er komen steeds vaker lastminute-oproepen of er een gegadigde is die iemand naar het ziekenhuis wil brengen, bij gebrek aan speciaal vervoer.

“En onlangs vroeg iemand hulp bij het omkleden voor het revalidatiezwemmen. Omdat er vanuit de professionele zorg niemand was die het kon doen, bood een vrijwilliger haar hulp aan. Maar eigenlijk is het fysiek te zwaar en te belastend. Vrijwilligers werken vanuit hun hart en zijn misschien geneigd over de eigen grenzen heen te gaan om een ander te helpen.”

Zelf kwetsbaar

Tegenwoordig zijn er ook nog eens veel vrijwilligers die zelf kwetsbaar zijn. “We hebben vrijwilligers die uit een burn-out komen, statushouders die de taal nog niet machtig zijn, maar ook mensen met beginnende dementie of mensen met een verstandelijke beperking. Daar staan wij overigens heel erg achter. Het vraagt veel van de organisaties om dit goed en veilig te begeleiden – voor zowel de vrijwilliger als de cliënt.”

Via de organisaties in de stad krijgt Van der Meij signalen dat er door tekorten en wachtlijsten veel gaten vallen in zorg- en hulpverlening. De vrijwilliger komt lang niet altijd meer voor een gezellig kopje koffie, maar wordt geconfronteerd met mensen in armoede, met complexe problemen en zonder hulp bij het huishouden. “Wat als je als maatje gaat wandelen met een meneer die ernstige psychiatrische problemen blijkt te hebben? Wat als je gematcht wordt met een eenzame vrouw en je treft een vervuild huis aan? Dan worden capaciteiten verwacht die eigenlijk bij een professional horen.”

Moeilijke vragen

Die complexe situaties leveren ook weer moeilijke vragen op. De vrijwilligers kloppen daarmee aan bij de bemiddelende organisatie. “Maar we zien dat mensen niet altijd de juiste begeleiding en training krijgen voor die zwaardere taken, domweg omdat er bij de organisatie vaak te weinig tijd en middelen zijn.”

Om de vrijwilligers goed te kunnen ondersteunen moet er door de gemeente in de vrijwilligersorganisaties worden geïnvesteerd, zegt Van der Meij. Zeker met het oog op de toekomst. Want corona geeft al veel extra mentale problemen en eenzaamheid in de stad, en dan neemt de vergrijzing ook nog toe komende jaren.

“In 2030-2040 zitten we in het hoogtepunt van de vergrijzing. Laten we nu al met elkaar – met de zorg, de overheid en hulpverlening – gaan kijken hoe de vrijwilligers ook in de toekomst een aanvulling op zorg en hulpverlening kunnen zijn.”

250.000 vrijwilligers Als je iedereen, dus ook alle mensen die op sportclubs bijspringen, bij elkaar optelt, dan heeft de stad circa 250.000 vrijwilligers. Dat is ongeveer 30 procent van de Amsterdammers. Op de site van de Vrijwilligers Centrale Amsterdam staan circa duizend vacatures die variëren van een roosterplanner bij de Wereldwinkel tot meldkamercentralisten bij de Dierenambulance. De meeste vraag is er naar ‘maatjes’, mensen die iemand gezelschap willen houden, maar er wordt ook gezocht naar ‘een verhalenverteller’ en koks voor een buurtrestaurant. Het zijn ook voor de vrijwilligersorganisaties roerige jaren geweest. Helemaal in het begin van de pandemie meldden zich zo’n tienduizend Amsterdammers die iets wilden betekenen. Die opleving was van korte duur: veel nieuwe vrijwilligers vertrokken toen de plicht van het gewone werk weer riep. Waar corona zo’n mooie impuls had kunnen zijn, bleek het de organisaties juist onder zware druk te zetten, concludeert de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk na een enquête onder 4608 verenigingen (met een respons van 9,1 procent). Meer dan een kwart van de organisaties zag het aanbod van vrijwilligers in de crisis slinken. Ook nam de werkdruk toe. De helft van de bestuursleden stelt dat de belasting is opgelopen. Als reden wordt door de geënquêteerden het uitzoekwerk rondom alle coronamaatregelen genoemd. Ook complexe wetgeving, zoals regels rond privacy, vergt veel research.