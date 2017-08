Directeur vertrekt bij Amsterdams internetknooppunt

Amsterdam Internet Exchange, AMS-IX, is het grootste internetknooppunt met 900 klanten en wordt in Nederland gezien als derde mainport. Op een en twee staan Schiphol en de haven van Rotterdam. AMS-IX maakt nog steeds een groei door.



"Met groot vertrouwen kan ik nu vertrekken, wetende dat het bedrijf in topconditie is. Ik ben erg trots op wat we de afgelopen jaren hebben bereikt," zegt Witteman. "Ik heb er alle vertrouwen in dat AMS-IX haar leidende positie voor de komende jaren zal blijven behouden."



Het huidige managementteam zal de taken van Witteman overnemen tot er een vervanger voor hem is gevonden. Witteman gaat naar eigen zeggen op zoek naar een nieuwe uitdaging.