Directeur verslavingskliniek Solutions sluisde tonnen weg

De forse facturen van zijn eigen bedrijf GGZ Interventie betaalde J. zelf, met geld van de patiënt

Voordat J. het geld liet verdwijnen, had hij de man ondergebracht in een afkickkliniek in Zuid-Afrika, tegen het advies van de behandelend psychiater in. Ook de forse facturen van zijn eigen bedrijf GGZ Interventie betaalde J. zelf, met geld van de patiënt.



In oktober 2016 stelde Solutions J. als directeur aan, terwijl de klacht over de zaak nog liep. Ook nadat J. als advocaat was geschrapt, bleef hij op zijn post. Een van de leden van de raad van toezicht is CDA-politica Carla Breuer, burgemeester van het Zuid-Hollandse Teylingen.



Pas maandag werd J. geschorst als directeur. In een verklaring spreekt de RvT van een vertrouwensbreuk omdat J. zijn schrapping als advocaat niet had gemeld. Verdere vragen wil de raad niet beantwoorden. Ook Solutions reageert niet.



Hechte banden

Dat bepalende personen bij Solutions niet hebben geweten van de zaak, is moeilijk voorstelbaar: oprichter Mario de Wit voerde met J. het bestuur over Solutions én is aandeelhouder bij GGZ Interventie, waar J. over de schreef ging. De Wits dochter en schoonzoon leiden dat bedrijf.



GGZ Interventie en Solutions Nederland zijn nauw met elkaar verweven. De instellingen hebben een samenwerkingsverband, maken voor een deel gebruik van dezelfde faciliteiten en verwijzen patiënten naar elkaar door. Ook ingewijden vertellen dat de bedrijven hechte banden onderhouden.



Bedreigd

In een reactie zegt J., die op dringend eigen verzoek met een initiaal wordt aangeduid, dat hij nooit misbruik heeft gemaakt van de patiënt.



"Ik heb mij op geen enkele manier verrijkt, integendeel. De cliënt is in conflict gekomen met zijn zakenpartners en daar ben ik tussen komen te zitten. Als advocaat had ik actief bepaalde zaken moeten voorkomen. Dit heb ik niet gedaan omdat ik zeer ernstig persoonlijk ben bedreigd. Ook is mij geadviseerd niet naar de zitting te gaan bij de tuchtrechter. Om die reden ben ik ook niet in hoger beroep gegaan. Ik wilde het dossier zo ver mogelijk achter mij laten."