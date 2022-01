Directeur van ‘zeer onveilige’ modeschool Amfi stapt op

Beeld Jakob van Vliet

Eind juni 2021 zei Dirk Reynders dat het vernietigende rapport over de modeschool Amfi hem ‘verdrietig’ maakte. Op de opleiding heerste ‘een sociaal onveilige tot zeer onveilige’ sfeer. Als directeur bood hij zijn excuses aan en hij sprak de hoop uit dat Amfi voor een ‘grote verandering’ zou staan. Reynders zou zich ‘inzetten’ om deze veranderingen door te voeren.

Ruim zes maanden later heeft Reynders besloten dat hij hier toch niet de juiste persoon voor is. In een brief aan medewerkers van het modeinstituut van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) schrijft hij dat hij naar Amfi is gekomen voor de ‘inhoud van de opleiding’ en ziet hij zichzelf niet als de geschikte kandidaat om voor een cultuuromslag te zorgen.

Reynders zegt in een korte reactie: “Ik merk dat mijn persoonlijke drijfveren liggen bij de inhoudelijke aspecten van onderwijs. Om die reden ben ik naar het prachtige mode instituut Amfi gekomen. Er is nu echt iets anders nodig.”

Martijn N.

De modeschool Amfi raakte het afgelopen jaren meermaals in opspraak. In 2020 wegens racisme, mede door docenten die racistische en seksistische opmerkingen maakten. De tweede golf van kritiek brak los naar aanleiding van een artikel over Moamoprichter Martijn N. in Het Parool en NRC. N. wordt door 28 mannen beschuldigd van seksueel geweld. De modeman is oud-student van het Amfi, werd meermaals bijna weggestuurd, maar was tot 2020 nog verbonden aan de opleiding als examinator.

Het Amfi schreef naar aanleiding van het artikel geschrokken te zijn en grote waarde te hechten ‘aan een veilige leeromgeving voor iedereen’. Veel studenten zeiden dit hypocriet te vinden, omdat ze het niet als veilig hebben ervaren: talloze studenten hielden een burn-out, depressie of faalangst aan het Amfi over.

Een zeer kritisch onderzoeksrapport bevestigde de bevindingen van studenten. Al zeker tien jaar is Amfi geen veilige leer- en werkomgeving. Studenten hadden te maken met een te hoge werkdruk, zijn geïntimideerd door docenten en konden nergens met hun klachten naartoe. De docenten gedroegen zich als ‘keiharde, vileine juryleden’ met een gebrek aan ‘empathische en didactische kwaliteiten’.

Studentenbond Asva

Kritiek was er ook op de directie van Amfi. De werkdruk voor docenten is te hoog, er is een gebrek aan ‘koers, visie en strategie’, en het managementteam neemt te weinig verantwoordelijkheid voor ‘organisatie, planning, roostering en dergelijke’. Directeur Dirk Reynders erkende toen dat hij meer leiderschap moest tonen. Studentenvakbond Asva en oud-studenten van Amfi eisten toen al het vertrek van de directeur. Ze hadden er weinig vertrouwen in dat hij nog voor een hervorming zou kunnen zorgen.

Frank Kresin, decaan op de Hogeschool van Amsterdam, zegt waardering voor Reynders te hebben. “Hij heeft zich vanaf het begin met ziel en zaligheid ingezet voor de vernieuwing van Amfi en heeft in een lastige periode leidinggegeven aan de opleiding. Daarnaast heb ik respect voor het feit dat hij ziet wat er nu nodig is bij Amfi en daar zijn conclusies aan verbindt.”

Kresin maakt binnenkort bekend wie de nieuwe directeur wordt. Dirk Reynders was sinds 2019 directeur van Amfi. Het is nog niet bekend wat hij gaat doen.