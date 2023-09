Directeur theaterhuis Likeminds op non-actief na meldingen van grensoverschrijdend gedrag

Likeminds in Amsterdam-Noord. Beeld Koosje Koolbergen

NRC meldde dat verscheidene theatermakers waren vertrokken vanwege grensoverschrijdend gedrag van directeur Jarrod Francisco. De directeur zou door de jaren heen relaties hebben gehad met meerdere medewerkers. Naast die relaties zou hij zich flirterig hebben gedragen en medewerkers ongevraagd hebben aangeraakt. Bovendien zou de financiële verslaglegging ‘grote gebreken’ hebben vertoond.

‘Uit het artikel in de NRC blijkt dat er toch meer ingrepen nodig zijn dan waar op basis van de aanbevelingen van het rapport aanleiding toe was,’ laat de raad van toezicht van Likeminds weten in een verklaring. ‘Na interne beraadslaging zijn we tot de conclusie gekomen dat de situatie zoals deze nu naar voren is gekomen vraagt om een proces waarbij de belangen van de oud-medewerkers die zijn beschadigd, maar ook de medewerkers die nu werkzaam zijn bij Likeminds vooropstaan.”

De raad roept (oud-)medewerkers op zich te melden als zij ook een vergelijkbare ervaring hebben. ‘We zullen alles in het werk stellen om het geschade vertrouwen bij (oud-)medewerkers, publiek en onze subsidiënten, te herstellen.’

