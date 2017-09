Directeur Stadstoezicht wil wapenstok voor alle handhavers

In Amsterdam zijn 330 handhavers actief op straat en een kleine zeventig in het openbaar vervoer. Uitbreiding is op komst. In de aanloop naar de opening van de Noord/Zuidlijn groeit het Veiligheidsteam Openbaar Vervoer met zestien leden.



Dat landelijk beleid hem verplicht het personeel specifiek op bepaalde werkterreinen in te delen, beperkt de mogelijkheden, vindt Hoff. "We mogen handhavers uit het openbaar vervoer niet op de uitgaanspleinen inzetten als ze daar harder nodig zijn," zegt hij. "Omgekeerd kunnen we de handhavers van de pleinen niet naar het openbaar vervoer sturen als de situatie daar om vraagt."