Directeur Paradiso kondigt onverwachts vertrek aan

Beeld Harmen De Jong

‘Ik heb jullie nieuws te melden: in het voorjaar van 2020 zal ik vertrekken bij Paradiso,’ schrijft Minkman in een mail aan het personeel van het poppodium. Hij stelt daarin dat hij zich bij zijn aantreden eind 2013 had voorgenomen ongeveer 5 tot 7 jaar te zullen blijven. ‘Die tijd zit er nu ongeveer op en het inleveren van het nieuwe beleidsplan bij de gemeente begin volgend jaar is voor mij een natuurlijk moment om mijn vleugels weer elders uit te slaan, zo ben ik met de Raad van Toezicht overeengekomen.’

Minkman was woensdagochtend niet bereikbaar voor commentaar. Een woordvoerder van Paradiso wilde niet reageren op zijn aanstaande vertrek.

Minkman (1964) was eerder zakelijk directeur van de Vara, waar hij 9 jaar werkte. Paradiso organiseert niet alleen concerten in het gebouw aan de Weteringschans, maar ook in Amsterdam-Noord, in De Duif, de Amstelkerk, het Zonnehuis, de Vondelkerk en Bitterzoet. Dit jaar worden daarmee in totaal meer dan 700.000 bezoekers getrokken, zei Minkman in augustus in Het Parool. Hij zei toen dat zijn voorganger Pierre Ballings, die er 21 jaar directeur was, veel te lang was aangebleven. De afgelopen vijf jaar had Paradiso een gemiddelde omzet van 18 miljoen euro.