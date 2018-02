Directeur Pantar maakt plaats voor 'frisse wind'

Pantar krijgt de komende jaren een kleinere rol bij het aan werk helpen van Amsterdammers met een afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeenteraad beslist daarover binnenkort definitief.



Aan de vooravond van die veranderingen wil Van Krimpen de weg vrijmaken voor een nieuwe directeur, ook al omdat hij gelet op zijn leeftijd (64) de nieuwe ommezwaai voor Pantar niet kan afronden voor zijn pensioen.



Loonkostensubsidie

Van Krimpen kwam in 2013 naar Pantar met de ambitie veel meer arbeidsgehandicapten met een loonkostensubsidie te detacheren bij andere werkgevers.



Dat is gelukt, vindt hij. Van een traditionele sociale werkplaats is het een modern 'werkleerbedrijf' geworden. "Van de tweeduizend mensen die binnen in een beschutte werkomgeving zaten, zijn er nu nog maar duizend over. We hebben een serieuze inhaalslag gemaakt om mensen naar buiten te brengen."



Reorganisatie

Onder druk van de zware bezuinigingen door de rijksoverheid waren het roerige jaren voor Pantar. Dat begon al meteen met een zware reorganisatie die de gemeente als enige aandeelhouder 8 miljoen kostte. Ook in 2016 en 2017 moest Pantar met 7 miljoen extra gemeentegeld overeind gehouden worden.