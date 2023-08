Directeur Jessica Jensen verlaat enige categorale havo van Amsterdam: ‘We zien havo nog steeds als tussenstation’

Schooldirecteur Jessica Jensen zette Havo de Hof op, de enige categorale havo in de stad. Nu verruilt ze na twintig jaar het Amsterdamse onderwijs voor Zaandam. De ‘pittige concurrentie onder middelbare scholen in de stad’ is een belangrijke reden dat ze vertrekt.

In de Dapperstraat, midden in Oost, staat de enige categorale havoschool van Amsterdam nog dapper overeind. Op deze plek begon schoolleider Jessica Jensen (41) acht jaar geleden met bouwen, letterlijk en figuurlijk. “Hiervoor zat er de Reinwardt Academie. We hebben dit hele gebouw gestript, de plafonds verhoogd, al het grijze weggehaald en ingewisseld voor warme kleuren en veel hout,” zegt ze op de ochtend dat ze haar sleutels van Havo de Hof inlevert.

De middelbare school moest een plek worden waar kinderen zich thuisvoelen en niet de druk voelen om méér te hoeven zijn. De Hof biedt enkel havo-onderwijs aan. Een zeldzame plek in Amsterdam, vindt Jensen. “Er zijn categorale gymnasia, maar er zijn geen categorale havo’s meer. We denken nog steeds dat havo een tussenstation is, of de plek waar je heen gaat als het niet lukt om vwo te halen.”

Dat valt en viel Jensen op tijdens open dagen van andere scholen die ze weleens bezoekt. “Dan zie je dat er aan havoleerlingen wordt uitgelegd hoe je naar het vwo kan: ‘Als je echt je best doet en een 7,5 gemiddeld haalt, dan ...’ Impliciet is de boodschap: wat je nu meebrengt is onvoldoende, maar als je meer gaat doen, dan haal je de norm. En als dat niet lukt, ja, dan is havo ook wel acceptabel. Het is niet verkeerd bedoeld, maar het doet ontzettend veel met het zelfvertrouwen van kinderen.”

Hufterproof

Jensen begon haar onderwijscarrière als docent maatschappijleer na een studie aan de Hogeschool van Amsterdam. Ze liep stage op haar oude middelbare school in Castricum. Haar stagebegeleider en vroegere leraar maatschappijleer zei: “Als je echt wil leren lesgeven, moet je naar Amsterdam gaan.” Dat deed ze.

Een paar jaar later werd een vacature uitgezet voor schoolleider bij het het Meridiaan College in Slotervaart. Jensen ging op gesprek en kreeg de baan. In Slotervaart liet ze zien dat ze als directeur met haar team dingen kan veranderen en dat ze een duidelijke focus heeft. “De opdracht was de school populair maken. Dat kan niet als de kwaliteit niet op orde is. De examencijfers waren slecht. Ik haal energie uit het zorgen dat leerlingen weer goed, of in ieder geval beter onderwijs krijgen.”

Toen het Pieter Nieuwland College in 2016 besloot een dependance in Oost te verzelfstandigen en een directeur zocht die er een categorale havo kon neerzetten, vroegen ze Jensen. Ze ging de school leiden en bleef daarnaast lesgeven om ‘contact te houden’ met het vak.

‘Haar’ havo heeft geen doorstroom naar het vwo en de basis op de school is ‘vertrouwen’ in de kinderen. De directeur moet denken aan de gestoffeerde stoelen die ze had besteld. “De bezorger vroeg naar de lerarenkamer en ik zei dat ze voor de leerlingen waren voor in de aula. Hij zei: ‘Maar deze zijn niet hufterproof.’ We hebben hier ook helemaal geen hufters op school, zei ik toen. Als je geen vertrouwen en verantwoordelijkheid geeft, kunnen ze het ook niet nemen.”

Geen pasje, geen toegang

Toch moeten alle kinderen met een pasje de school in. ‘Geen pasje, geen toegang’ staat er bij de ingang. “Dat hebben we ingevoerd na een incident,” legt Jensen uit. “Ik heb daar nog lang over getwijfeld, want je wilt juist dat de school toegankelijk is.”

Vijf jaar geleden, in 2019, liep een onbekende man de school binnen. Hij sprenkelde benzine in de school en stak het aan. De brand kon snel worden geblust; behalve de dader raakte er niemand gewond. “Zo’n moment blijft je bij. Dat vergeet ik nooit meer. We hebben het pasjessysteem toen ingevoerd, maar tegelijkertijd willen we een zachte sfeer waarborgen in de school. Ik geloof dat als je zachtheid inbrengt, kinderen zich daarnaar gaan gedragen. Dat is de rode lijn die ik in Havo de Hof heb willen vasthouden.”

Die zachtheid die ze op haar eigen school nastreefde, ziet ze weinig terug in het onderwijsveld. Jensen ziet ‘pittige concurrentie onder middelbare scholen in de stad’. Volgens de laatste cijfers van de gemeente telt Amsterdam 5 middelbare scholen voor praktijkonderwijs, 20 vmbo-scholen, 10 scholen voor vmbo theoretisch en/of havo, 10 havo/vwo-scholen, 7 gymnasia en 26 schoolgemeenschappen waar vmbo tot en met vwo wordt aangeboden. Daarnaast zijn er twee internationale scholen. Er zijn meer plekken dan leerlingen en dat betekent dat scholen en besturen moeite moeten doen om leerlingen te trekken.

“Het is een van de redenen dat ik Amsterdam verlaat,” zegt Jensen. “We zijn in de stad veel te veel bezig met naar elkaar kijken. Wat doet de ander? Je bent heel veel tijd kwijt aan je onderscheiden van andere scholen. Dat is tijd die je in je leerlingen kunt steken.”

Lerarentekort

Jensen hoopt juist dat scholen meer de samenwerking gaan opzoeken. Stadsbreed hebben scholenkoepels die ambitie ook al meermaals uitgesproken, ook voor de komende jaren. Jensen: “Ik denk dat daar ook een deel van de oplossing in zit voor het lerarentekort.”

Het voortgezet onderwijs in Amsterdam komt honderden leerkrachten tekort. En omdat de instroom achterblijft bij de uitstroom, blijft dat probleem de komende tijd bestaan. “Er zijn scholen waar een leerkracht lesgeeft aan een klas van acht leerlingen,” zegt Jensen. “Bij Duits bijvoorbeeld. Waarom werken scholen niet samen om die klassen te combineren? Dat valt echt wel te regelen, als iedereen wil.”

Jensen doet een oproep aan de gemeente: “Maak een leefklimaat voor leraren in de stad of eromheen. Leerkrachten verdienen te veel voor een sociale huurwoning, maar te weinig om in Amsterdam te wonen. Daar moet iets gebeuren.”

Zelf sluit Jensen, die met haar gezin in Halfweg woont, het hoofdstuk Amsterdam voorlopig af. Ze werd benaderd door een recruiter voor een baan in Zaandam. “Ik word directeur op een praktijkgerichte vmbo. Ik had een tijd geleden al zo’n moment waarin ik dacht: is het onderwijs nog wel iets voor mij of wil ik wat anders? Toen kwam corona en heb ik de vraag even laten rusten. Inmiddels weet ik dat ik schoolleider wil blijven, maar niet meer hier. Je moet op een gegeven moment ook zeggen: het is mooi geweest. Hoe fijn je het ook hebt.”