Directeur Jan Raes: 'Geen spijt van ontslag Gatti'

In een interview met het klassiekemuziekmagazine Preludium zegt hij: 'Dit is professioneel het moeilijkste dat ik ooit heb meegemaakt. Je kunt er niet voor doorleren, zoiets komt opeens op je pad. Ik heb gedaverd op m'n grondvesten. Je verliest je vertrouwen in iemand die je dacht te kunnen vertrouwen, afschuwelijk.'



Gatti moest vorig jaar zomer vertrekken na beschuldigingen van seksueel wangedrag, die hij zelf steeds heeft tegengesproken. Vorige maand bleek dat het Concertgebouworkest en de voormalige chef-dirigent de strijdbijl hebben begraven. Hij komt alleen niet terug bij het Amsterdamse orkest.



Geen spijt

Raes zegt dat hij geen spijt heeft van het besluit om Gatti de laan uit te sturen. "De vraag die ik mijzelf heb gesteld, is: hebben we de juiste beslissing genomen? Het antwoord is ondubbelzinnig 'ja', ik zou opnieuw achter ditzelfde besluit staan. Als dat niet zo zou zijn, zou ik nu ontslag nemen." Hij noemt de hele kwestie wel 'ongelofelijk spijtig'.



