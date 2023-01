Directeur Icai: ‘Kunstmatige intelligentie is al overal, en helpt ook aantoonbaar om ons leven te verbeteren’

Maarten de Rijke, hoogleraar kunstmatige intelligentie aan de UVA, is sinds de start wetenschappelijk directeur van Icai. Beeld Jan Willem Steenmeijer

De afgelopen jaren werden in eerdere onderzoeksrondes al 29 ‘laboratoria’ voor AI opgezet. Elk met een eigen thema – van medische toepassingen , logistiek, voedingskunde tot media en surveillance.

Vorige week kwam vanuit de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven een nieuwe kapitaalinjectie rond van in totaal 87 miljoen euro in het Nederlandse onderzoek naar toepassing van kunstmatige intelligentie in alledaagse — en minder alledaagse — toepassingen. Met de nieuwe investeringsronde worden door het hele land nog eens 17 onderzoekscentra opgezet.

De coördinatie vindt, onder de paraplu van de Universiteit van Amsterdam (UVA), in de hoofdstad plaats bij nationaal AI-netwerk Icai (Innovation Center for Artificial Intelligence). Maarten de Rijke, hoogleraar kunstmatige intelligentie aan de UVA is er sinds de start wetenschappelijk directeur.

Kunnen wetenschap en bedrijfsleven niet op eigen kracht aan de slag met kunstmatige intelligentie?

“Wij vonden dat in Nederland, anders dan in landen om ons heen, te weinig wordt gedaan om AI-talent te ontwikkelen. Van het aantrekken, opleiden en vasthouden van wetenschappelijk talent moet je werk van maken. Nu al worden studenten weggekaapt voor ze zijn afgestudeerd. Promovendi verdwijnen naar het buitenland. Het is beter ze voor ons land te behouden.”

“Daarnaast moeten we er voor zorgen dat Nederland op het gebied van kunstmatige intelligentie zelf aan het stuur zit. En het niet uit handen geven aan grote Amerikaanse technologiebedrijven of Chinese instellingen. Vijf jaar geleden zijn we daarom actief op zoek gegaan naar samenwerking met bedrijven, overheden en maatschappelijke instellingen.”

Zo’n opzet kan de wetenschap afhankelijk maken van commerciële wensen van bedrijven.

“Wij hebben de kennis, bedrijven hebben de problemen maar ook het geld om die op te lossen. Elkaar vinden, gaat over en weer. Wij zoeken partijen die aansluiten bij onze onderzoeksvelden. Maar wij worden ook gevonden.”

“Samenwerking tussen wetenschap, onderwijs en bedrijven en overheden rondom grote vraagstukken gebeurt vaker. Zo komen werelden samen. De manier waarop wij nu op het gebied van AI samenwerken, is op deze schaal uniek in de wereld.”

De verschillende onderzoeksthema’s lijken alle kanten op te gaan. Zorg, logistiek, media, voeding...

“Ik vind die opmerking een pluim voor onze opzet. Kunstmatige intelligentie gaat overal inzitten en raakt alle takken van de maatschappij. Er zijn al 29 AI-labs, daar komen er met deze investering nog eens 17 bij. Die bieden in tien jaar plek aan zeker 170 promovendi, die elk drie of vier studenten begeleiden. Plus mensen van de betrokken bedrijven of van buiten. Dan gaat het om honderden mensen.”

In Amsterdam zitten nu 12 van zulke labs en komen er 3 bij, waaronder een onderzoekslab voor cardiologie met UVA, Amsterdam UMC en pharmabedrijf Abbott. De andere nieuwe labs zijn met DPG Media, (ondermeer uitgever van Het Parool) en RTL, beide op het gebied van nieuwsvoorziening.

Kunstmatige intelligentie en nieuwsvoorziening lijkt vragen om moeilijkheden.

“ChatGPT, een AI-toepassing om online informatie te verzamelen, is nu in het nieuws. Vergelijkbare diensten kunnen ook in een journalistieke context gebruikt worden. Maar hoe zorg je ervoor dat er geen onzin uitkomt, dat uitkomsten passen in de journalistieke context en verifieerbaar en betrouwbaar zijn? Wij willende Nederlandse media zo zelfstandig mogelijk laten opereren in een wereld die afhankelijk is van Amerikaanse techbedrijven.”

Wetenschap en overheid willen zoveel mogelijk openbare, transparante ‘zelfdenkende’ software zodat toezicht gehouden kan worden. Bedrijven zien hun algoritmes als concurrentiegevoelig. En er spelen privacybezwaren.

“Natuurlijk zijn er economische drijfveren en maatschappelijke vragen bij de toepassing van AI. Maar juist betrouwbaarheid en eerlijkheid in algoritmes, brengen al die labs bij elkaar.”

“We willen dat kunstmatige intelligentie in alle vakgebieden transparant is, zodat kan worden nagegaan of er geen vooroordelen worden versterkt. We moeten garanties kunnen gegeven op feiten die naar boven komen. Bewijzen dat de inhoud nauwkeurig is, en dat veiligheid van data zowel op het gebied van privacy als bedrijfsgevoelige informatie gegarandeerd is.”

Leidt een opzet met allerlei verschillende labs dan niet tot versnippering?

“De onderzoeksvragen zijn per lab telkens anders. Elk lab kijkt naar betrouwbaarheid voor zijn vakgebied. Maar de grondbeginselen en achterliggende uitdagingen — technisch, juridisch en ethisch — komen overeen.”

“Dat is ook de meerwaarde van meerdere laboratoria; we kunnen zulke metakennis delen. Transparantie is cruciaal maar vergt maatwerk binnen beperkingen als privacy en bedrijfsgeheimen.”

Beoordelen of algoritmes duurzaam zijn, is voor deskundigen al een uitdaging, laat staan voor leken.

“We werken aan de zichtbaarheid voor leken. Er is net een nieuwe versie uit van onze Nationale AI-cursus, met meer aandacht voor de ethische aspecten van kunstmatige intelligentie. Daarmee kunnen mensen hun kennis op het gebied van kunstmatige intelligentie bijspijkeren.”

“In één van de bestaande labs werken we samen met de gemeente Amsterdam. Dat lab houdt zich heel erg bezig met het inzichtelijk maken van zulke vraagstukken. Zo werken we met Deloitte aan methodes voor het verifiëren van algoritmes. Welke thermometer moet je waarin steken? Wat moet je meten? En wie moet de baas worden?”

Toezicht is daarmee de verantwoordelijkheid van wetenschap en bedrijven. Wie controleert hen?

“Op het gebied van toezicht zijn we nog volop het wiel aan het uitvinden; dat bedoel ik positief. Er is nog geen AI-toezichthouder. Maar vanuit de Nederlandse en Europese overheid wordt gewerkt aan het opzetten daarvan.”

“We kunnen ofwel eerst toezicht bouwen en dan de technologie — waardoor we gaan achterlopen — of supervisie gaandeweg opbouwen. Dat laatste is onze benadering. Bij lage risico’s is extern toezicht misschien niet nodig. Maar daarboven zou controle vanuit brancheorganisaties kunnen, en uiteindelijk vanuit de overheid.”

Er is in de samenleving angst voor kunstmatige intelligente en algoritmes, gevoed door affaires zoals bij de Belastingdienst of de recente mediastorm over ChatGPT. Zien we de voordelen niet voldoende?

“Kunstmatige intelligentie is al overal, en helpt ook aantoonbaar om ons leven te verbeteren. In het laboratorium dat we eerder met Booking.com hebben opgezet, zijn algoritmes ontwikkeld om fraude te detecteren zodat beter achterhaald kan worden of bijvoorbeeld een aangeboden vakantiewoning ook echt bestaat.”

“En met Tomtom zijn toepassingen bedacht waarmee sneller ingespeeld kan worden op veranderingen in de omgeving om die te verwerken in hun routesoftware.”

“In onze medische labs worden grote stappen gemaakt met algoritmes die in staat zijn grote hoeveelheden data van lichaamsscans te interpreteren zodat afwijkingen sneller worden opgespoord. We werken er nu aan dat verder te versnellen, zodat we direct na zo’n scan kunnen vaststellen of een meting goed is gegaan of overgedaan moet worden. Zodat de patiënt niet nog een keer hoeft terug te komen.”