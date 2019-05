“Het is een misvatting dat we stoppen met stadspromotie. Integendeel. We willen poten­tiële toeristen wijzen op de veelheid aan mogelijkheden ín de Nederlandse steden en daarbuiten. De highlights kennen ze wel. Het is juist van belang hen te wijzen op de alternatieven.”

Jos Vranken kijkt vanuit het hoofdkantoor van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC), waarvan hij directeur is, tegen de skyline van Den Haag aan. Een stad die wél nog aan de eigen promotie werkt. In tegenstelling tot Amsterdam, voormalig kroonjuweel van toeristisch Nederland, dat zich uit angst voor overlast en drukte heeft afgekeerd van toerisme.

Hij kent de aanmaningen uit de hoofdstad: stop met toeristische promotie, want Nederland aanbevelen is bezoekers trekken, drukte aanwakkeren en overlast faciliteren. “Het is een mythe dat mensen wegblijven als je stopt met promotie. Dan komen ze nog steeds, alleen stuur je ze niet meer. Dan gaan ze zeker naar al die plekken waar het nu aantoonbaar druk is, waar overlast kan ontstaan.”

“Als je zuip- en blowtoeristen wil weren, dan zal je die moeten bereiken vóórdat ze besluiten naar Amsterdam te komen. En daarvoor heb je ook die promotie nodig.”

Platgeslagen

Hij noemt de discussie over toerisme in Nederland ‘platgeslagen’ door het politieke debat in Amsterdam. “Het probleem wordt te simpel voorgesteld. Alles wat riekt naar drukte wordt ­verkleind tot toerisme en vereenzelvigd met overlast.”

Amsterdam is volgens Vranken echter niet ­allesbepalend. “Het druktedebat in Amsterdam is geen nationaal debat. Wat in het Wallen­gebied gebeurt, heeft nu een enorme impact op het totale debat. Maar de Wallen zijn niet heel Amsterdam, laat staan heel Nederland.”

Hij heeft een tip. “Alleen verbodsborden neerzetten werkt niet. Handhaaf ook consequent; laat die controles de wereld rondgaan via sociale media, de kanalen waarmee je zulke potentiële overlastgevers kunt bereiken.”

Weg van de hoogtepunten

Het is volgens Vranken een mythe dat toeristische promotie alleen maar uit is op lokken en verleiden. “Je kunt zo het beeld dat mensen van Nederland en Amsterdam hebben actief en gericht beïnvloeden, weg van de hoogtepunten.”

Jos Vranken, directeur van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC).

“Heel veel steden en gebieden, ook in de Randstad, hebben grote behoefte aan toerisme en ­bezoekers. In gebieden waar sprake is van krimp kunnen toeristenstromen ervoor zorgen dat er meer aanloop komt, waardoor winkels, cultuurvoorzieningen, openbaar vervoer en horeca overeind kunnen blijven. Omdat daar dan ook mensen moeten werken, kan je de leegloop beïnvloeden.”

“Wij herkennen in alle nationaliteiten die ons land overwegen te bezoeken heel specifieke groepen individuele toeristen, op basis van herkomst, levensstijl, leeftijd. We onderzoeken wat hun behoeftes zijn, stimuleren op basis daarvan de ontwikkeling van toeristisch aanbod en gaan dat vervolgens heel gericht bij die groepen ­promoten.”

“Dat lukt niet met iedereen. Chinezen die voor het eerst komen, weten wat ze willen zien, of je dat promoot of niet. Maar we hebben het over 335.000 Chinezen per jaar. Bijna de helft van de buitenlandse bezoekers, 7,5 miljoen, komt uit Duitsland en Vlaanderen; samen met de Nederlandse binnenlandse toerist is dát onze thuismarkt. Die groepen kan je heel goed sturen.”

Onverstandig

Zo brengt NBTC sinds deze maand vier nationale parken onder de aandacht van buitenlandse natuurliefhebbers. Oudere Duitse cultuurliefhebbers worden gepaaid met musea en cultureel erfgoed, Britten met onze landgoederen, Vlamingen met de Nationale Parken, jongeren met festivals. “Dat betreft per keer geen miljoenen bezoekers, maar met al die projecten bij ­elkaar, bereik je opgeteld wel miljoenen.”

“Als dat ook zorgt dat drukte en overlast in Amsterdam afnemen, is dat prachtig. Dat is alleen toch allereerst een taak van Amsterdam zelf.”

Dat de hoofdstad de toeristische subsidie aan promotor Amsterdam & Partners heeft gestaakt, noemt Vranken onverstandig. “Zo’n club is juist in staat bezoekers te vertellen dat ze bij­dragen aan iets onwenselijks als ze naar die geheide plekken gaan. En ze alternatieven te bieden.”

Het intrekken van de steun betekent volgens Vranken dat de hoofdstadpromotie nu exclusief afhankelijk is van financiële steun uit de markt, van toeristische bedrijven en instellingen die hun belang voor het voetlicht willen. “Daarmee bereik je precies wat je niet wilt op langere termijn.”

Langetermijnbelang

Het NBTC overlegt zelf met het rijk over uitbreiding van de financiële steun aan Holland­promotie. “Zodat we beter kunnen sturen op het langetermijnbelang van de bestemming Nederland. Voorheen moesten we de helft van ons geld bij bedrijven halen. Niet dat we tegen bedrijven zijn, integendeel, maar maatschappelijke en economische vraagstukken vragen een andere balans, ook financieel.”

Het NBTC zou Amsterdam kunnen helpen, bijvoorbeeld bij het sturen van bezoekers naar alternatieven. “We hebben de kennis hoe je groepen herkent en bereikt. Maar het gemeentebestuur praat niet met ons. We hebben nog nooit de vraag gehad of we hen kunnen helpen.”