Directeur El Amienscholen: ‘Lesmateriaal specifiek voor moslims vind ik overbodig’

‘Mijn leerkrachten worden om de oren geslagen met feitelijke onjuistheden.’ Beeld Lin Woldendorp

Hij is zenuwachtig over het interview, bekent Younes ­Hanin bij aanvang. Het is zijn eerste ervaring met een journalist van een krant. De aanleiding voor het gesprek, in zijn werkkamer in de El Amienschool 1 in Osdorp, is ook nog eens negatief: de ophef over lesboekjes in het islamitisch onderwijs met homovijandige teksten, strenge kledingvoorschriften en een verbod voor jongens en meisjes om elkaar aan te kijken.

“Ik voel me verplicht op te komen voor ouders, bestuurders en docenten. Niemand anders doet het. Ze willen ook dat ik me uitspreek,” zegt Hanin. “Ze herkennen zich niet in de beeldvorming, maar worden er wel op aangesproken. Ik wil niet dat mijn docenten gedemotiveerd raken. Het zou ook onterecht zijn. We staan als school midden in de samenleving en werken keihard om de kinderen voor te bereiden op een leven in de Nederlandse maatschappij.”

Met zijn 35 jaar is Hanin – geboren en getogen in Bos en Lommer – een relatief jonge directeur-bestuurder. Dat ­betekent niet dat het hem is komen aanwaaien. “Mijn Cito­score was overduidelijk vwo, maar het schooladvies luidde havo. Er moest een jurist aan te pas komen om te zorgen dat ik naar het vwo kon.”

Hij woont in Amsterdam-Noord, waar zijn kinderen naar de openbare buurtschool gaan. “Een principekwestie, ik wil dat ze naar de dichtstbijzijnde school gaan.”

Lesmateriaal

De El Amienscholen in (Nieuw-)West waren in 2014 nog zorgenkindjes. Er lag een ontluisterend rapport van de onderwijsinspectie over wanbeleid en verkwisting van geld. “Sindsdien heeft de school een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Er is afscheid genomen van een aantal mensen met andere inzichten. Dat gaf intern het nodige gedoe.”

“We staan niet langer te boek als zwakke school, sterker nog, we presteren bovengemiddeld. Hier in Osdorp hebben we een wachtlijst met 100 leerlingen. Groei is voor mij geen doel. We hebben nu 412 scholieren, dat is mooi ­behapbaar. 600 leerlingen betekent een extra managementlaag, en minder contact met ouders, personeel en leerlingen.”

Voor seksuele voorlichting maken de El Amienscholen niet gebruik van Help! Ik word volwassen, de boekjes waar veel om te doen is. Enkele door de buitenwacht als schokkend ervaren teksten zwengelden in de politiek de discussie over de vrijheid van onderwijs aan.

Hanins collega Yusuf Altuntas, bestuurder van een isla­mitische school in Amsterdam-Zuid, sprak in Het Parool kritisch over de boekjes. Hij zei ook dat het nu eenmaal het enige op moslimscholieren toegespitste lesmateriaal op dit terrein is, waardoor er geen alternatief is.

Hanin is dat laatste niet met hem eens. Op El Amien ­gebruiken ze bij het bespreken van zaken als homoseksualiteit een lesprogramma dat op talloze openbare en bijzondere basisscholen gangbaar is: De Vreedzame School. Daarin staat simpelweg dat er geen verschil is tussen ­homo’s en hetero’s en dat het strafbaar is om homo’s te discrimineren.

“Lesmateriaal specifiek voor moslims vind ik overbodig. Zulke boekjes zijn statisch, er staat wat er staat. Terwijl de sociale normen en waarden elke tien jaar verschuiven.”

“De normen en waarden van de samenleving en de islam zijn onze leidraad. Ten aanzien van homoseksualiteit is onze boodschap dat iedereen mag geloven en voelen wat hij of zij wil. Je mag geen oordeel over de ander vellen.”

Rotte appels

“Het idee bestaat dat we hier de helft van de tijd bezig zijn met de islamitische identiteit van leerlingen. Maar islamitisch onderwijs wijkt alleen af voor wat betreft lessen over identiteitsvorming. Dat gaat in de vorm van godsdienstonderwijs en is nog geen 5 procent van het totaal. Ook bij ons draait het in hoofdzaak om zaken als taal, rekenen, burgerschap.”

Het Cornelius Haga Lyceum – de enige middelbare isla­mitische school in Amsterdam, in opspraak door waarschuwingen van de AIVD en de NCTV over radicaal ­gedachtegoed – werpt al maanden een schaduw over het islamitisch onderwijs. “Het wordt automatisch gekoppeld aan met de rug naar de samenleving staan. Ook in de Tweede Kamer bestaat het beeld dat we onverdraagzaamheid prediken. Alles wordt over één kam geschoren. Als er rotte appels zijn, moet de inspectie optreden. Maar laat de goeden niet onder de eventuele kwaden lijden.”

Hanins voorganger schaarde zich in 2017 achter een oproep aan islamitische basisscholieren om het Cornelius Haga Lyceum te mijden. Zou Hanin vandaag de dag zo’n verklaring ook tekenen?

Het is het enige moment in het interview dat hij aarzelt. “Goede vraag, daar moet ik over nadenken.”

Hanins ongemak is bijna tastbaar. De discussie over het Hagabestuur doet de positie van het islamitisch onderwijs geen goed. Anderzijds menen ook waarnemers van buiten de moslimgemeenschap dat de overheid te fel van leer trekt in deze casus.

“Nee, het is geen hete aardappel,” zegt Hanin. “Maar ik wil niet óver elkaar, maar mét elkaar praten.”

Heeft hij dan al met het Hagabestuur gesproken? “Nog niet, maar bij deze staat de uitnodiging.”

Die uitnodiging betreft ook de buitenwacht: “Bezoek onze school voordat je je erover uitspreekt. Dat zeg ik tegen beleidsmakers. Kamerleden, kom langs! Gepland of ongepland, dan leid ik je rond.”

“Tot nu toe is alleen de wethouder hier geweest, Marjolein Moorman, waarvoor ze valt te prijzen. In het verleden is hier de deur dichtgehouden, maar nu is iedereen welkom. De onwetendheid is groot, terwijl iedereen een ­mening over ons heeft. Het frustrerende voor mijn leerkrachten is dat ze keihard werken en om de oren worden geslagen met feitelijke onjuistheden. Dan wordt er bijvoorbeeld verbaasd geïnformeerd of wij ook aan burgerschapsvorming doen. Natuurlijk!”

Buurt veiliger maken

De discussie over islamitische scholen en radicalisering leidt volgens Hanin af van ‘veel acutere vraagstukken’. “Ik maak me veel meer zorgen om de criminaliteit in Nieuw-West dan om één of twee individuen die zeggen dat je als moslim naar een ander land moet gaan. Hier in de buurt is dat evident: drugs dealen, autodiefstal. Ik moet er niet aan denken dat mijn leerlingen die kant op zouden gaan omdat ze het idee hebben dat ze door iedereen worden uitgekotst.”

Met twee nabijgelegen scholen maakt El Amien deel uit van een alliantie die de buurt veiliger wil maken. “Een peda­gogische wijkaanpak. We bieden gezamenlijk naschool­se activiteiten aan waarbij docenten ook elkaar ontmoeten. Een maatschappelijke organisatie voert de activi­teiten uit. Na schooltijd is in de wijk nog veel winst te behalen.”

“Alles wat radicaal is en zich afzet tegen de samenleving, vind ik verwerpelijk. Maar als je het in perspectief plaatst, is criminaliteit een veel concretere bedreiging van de rechtsstaat. Hoe hou je kansarme jongeren op het rechte pad? Dat is een steeds groter probleem. De criminaliteit neemt alleen maar toe. Ouders, school en overheid moeten de handen ineenslaan. Als school merken wij wat in deze wijk gebeurt. We zien welke kinderen te laat naar bed gaan. We vragen aan ouders dingen als: uw zoon heeft mooie nieuwe schoenen. Wist u dat? Zo zijn we preventief bezig.”