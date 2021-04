Directeur De Meervaart: ‘Discussie over bouw theater dreigt onze ambitie te kapen’

De zuidwestkant van de Sloterplas in Osdorp, waar de nieuwe Meervaart zou moeten worden gebouwd. Beeld Marc Driessen

Het belangrijkste is dat er vaart komt in dit vraagstuk, verzucht Yassine Boussaid. De directeur van theater De Meervaart is blij dat de gemeente ‘het gebouw niet met stoffer en blik wil wegmoffelen’. “Dit gebied moet de aandacht krijgen die het verdient en dat moet niet te lang meer duren. Deze discussie dreigt onze positieve ambitie weg te kapen.”

Over het nieuwe gebouw van theater De Meervaart wordt al ruim een jaar ruzie gemaakt. Buurtbewoners zijn het niet eens over de plek van de bouw, langs de oever van de Sloterplas en gedeeltelijk in het water.

Na een overlegtraject met bewoners- en belangengroepen, besloten verantwoordelijke wethouders Touria Meliani (cultuur) en Marieke van Doorninck (grondzaken) in maart 2021 dat het theater ook op een andere plek mag komen. Maar de PvdA en D66 vinden dat geen goed idee en schaarden zich donderdag nogmaals achter het ontwerp in de Sloterplas.

‘Nieuw-West verdient een iconisch theater waar iedereen in de stad trots op kan zijn,’ schreef raadslid PvdA-raadslid Hendrik-Jan Biemond over de kwestie. En D66-lijsttrekker Reinier van Dantzig vindt dat ‘Nieuw-West een iconisch gebouw met internationale allure verdient. Veel te lang is Nieuw-West met te weinig ambitie behandeld door de gemeente. We hebben te lang gepraat, het is nu tijd voor actie!’

Schoffering

Uit een peiling bleek dat ruwweg de helft van de bewoners rond de Sloterplas voorstander is van het gebouw op palen, terwijl de andere helft tegen dit plan is. Boussaid: “Het gaat erom wat je de stad wilt bieden. We komen op deze manier in een negatief discours terecht. Terwijl je altijd mensen zult hebben die voor of tegen zijn.”

Tineke Stricker van Vereniging Vrienden van de Sloterplas (VVS) noemt de uitspraak van de partijen het ‘zoveelste schokkende bericht’. De vereniging is het niet eens met de peiling van de gemeente. Stricker: “We hebben er een datadeskundige naar laten kijken: de uitkomst was niet fifty-fifty, dat argument klopt niet. Ook heeft de VVS een eigen petitie verspreid tegen het bouwen in de Sloterplas, waarvoor al zo’n 2600 handtekeningen zijn verzameld.”

De VVS heeft de zaken aangekaart in een raadsadres, maar dat wordt volgens Stricker pas in juni behandeld, terwijl de beslissing over De Meervaart gepland staat voor eind mei. “Het is een schoffering. Er kunnen nu geen inspraakmogelijkheden meer plaatsvinden en de door ons aangeboden petitie wordt genegeerd.”

Niet in het water

De tegenstanders van de nieuwe locatie benadrukken dat zij De Meervaart ook een nieuw en iconisch gebouw gunnen. “Maar waarom ín de Sloterplas?” betoogt Stricker. “De huidige locatie is gewoon geschikt.”

Boussaid ziet minder problemen. “Ik snap dat behoud van de omgeving belangrijk is. Maar de kwaliteit van het water op de plek waar het nieuwe gebouw zou komen, is sowieso dramatisch. Waternet heeft zelfs gezegd dat de bouw geen kwaad kan.”

Als het nieuwe pand op de plaats van het huidige theater komt, heeft Nieuw-West bovendien drie jaar lang geen theatervoorziening. Dat stuit op verzet: in het stadsdeel met bijna 160.000 inwoners is een groot gebrek aan culturele voorzieningen. Zo heeft het – als enige stadsdeel – geen bioscoop, terwijl het de meeste inwoners heeft van alle stadsdelen.

De Meervaart geeft aan steun te hebben van een diverse groep aan ondernemers, gebruikers, ontwikkelaars, cultuurmakers én bewoners die het gebied representeren. “We bagatelliseren de belangengroepen niet, maar er zijn meer belangen om te vertegenwoordigen. Ons draagvlak is breed en divers.”

Stricker vindt juist dat het plan alleen in het belang is van de raad, De Meervaart en ondernemers. “De gemeente is goed in het weggeven van cadeautjes voordat de zaken op orde zijn. Ik hoop dat hier vanuit de oppositie nog eens kritisch naar gekeken wordt.”

In de oppositie was veel weerstand tegen de locatie in het water en ook coalitiepartner SP was sceptisch. Steun van GroenLinks is dus cruciaal voor het bereiken van een meerderheid. De stemming zal over een paar weken plaatsvinden.