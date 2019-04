Directeur De Balie: 'Afzegging Eltahawy onbegrijpelijke actie'

Afstand

Eltahawy schrijft bijvoorbeeld dat de bewuste avond in 2017 werd georganiseerd door een extreemrechtse politieke partij. "Dat is niet zo. Ook hebben wij direct na die avond uitgebreid afstand gedaan van die uitspraken. We gaan bovendien niet na iedere avond toelichten met wie we het wel of niet eens zijn."



Albrecht heeft geen idee wie de Nederlandse vrienden zijn die haar geïnformeerd hebben over de slechte staat van dienst van De Balie en noemt de afzegging een 'onbegrijpelijke actie'.



"Het is heel jammer dat zij meewerkt aan polarisatie. Wij nodigen al jaren internationale sprekers uit die wij belangrijk en goed vinden, daar hoort zij bij. Ik vind het ook héél merkwaardig dat je een debatcentrum bekritiseert vanwege een debat en verantwoordelijk houdt voor alles wat daar gezegd wordt. Kan je dan naar geen enkele universiteit meer gaan omdat er ooit theorieën zijn verkondigd waar je het niet mee eens bent? Het is een buitengewoon treurige redenatie en treurige gang van zaken. In die zin vind ik het een onbegrijpelijke actie, en schadelijk voor het openbare debat. Op deze manier maak je het gesprek in de samenleving steeds moeilijker. Zo niet onmogelijk."



Het debat van woensdag was uitverkocht. Iedereen krijgt z'n geld terug.