Directeur Calvijn College stapt over naar IJburg

Na negen jaar bij het Calvijn College te hebben gewerkt, gaat Jolanda Hogewind bij een andere school aan de slag. 'Het was een intensieve tijd, waardoor het extra moeilijk is om weg te gaan", zo zegt Hogewind tegen AT5.



Daarmee doelt ze onder andere op het noodlottige ongeval van Abdelhak Nouri, een leerling van haar school. Hogewind was erg betrokken bij deze situatie. Zo faciliteerde ze de boekpresentatie van NOURI onlangs op het Calvijn College, samen met de familie van Nouri.



Trend gekeerd

Hogewind heeft een aantal zware jaren gekend op het Calvijn College. In 2004 was het college het schoolvoorbeeld van alles wat er mis kon gaan. Inmiddels scoort het Calvijn veel beter en krijgt het zelfs ruim een 8 van studenten zelf.



Daarover zei de directeur: "Wij hebben net een 8,4 gehad van onze leerlingen. Het is zonde dat zo'n onderzoek [red. over onveiligheid op school] vmbo'ers weer lijkt te stigmatiseren. Maar op veel scholen is er ook nog steeds te veel een denken vanuit repressie en lage verwachtingen. Daar gaat het mis. Respecteer je leerlingen en spreek elkaar aan. Maar breed gedragen lijkt die instelling niet."