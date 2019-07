Directeur Atasoy: Haga Lyceum stelselmatig tegengewerkt door overheid

Cornelius Haga Lyceum. Beeld Eva Plevier

“Er komt nu steeds meer boven water, namelijk dat er een macht is die een staat is binnen de staat. Die zoveel macht heeft dat die grondrechten kan schenden in Nederland,” aldus Atasoy in een vraaggesprek met het AD.

Aanleiding is de vrijgave van meer dan honderd documenten door de gemeente Amsterdam over de school, na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur door onder meer Het Parool. Atasoy: “Wat hier gebeurt is allemaal te categoriseren onder bestuurlijk stalken en het gaat nog verder dan dat: dit is gewoon dictatuur.”

Uit de documenten rijst een beeld op van een gemeentelijk apparaat en stadsbestuur die de randen van de wet opzoeken.

‘Het handelen van de gemeente mag niet overkomen als pesten,’ werd gewaarschuwd in een ambtelijk memo in 2017 – aan de vooravond van de opening van de school. Toen al hadden onderwijsambtenaren een handleiding paraat voor omgang met ouders, waarin stond dat er zorgen waren over de onderwijskwaliteit en dat overplaatsing van hun kinderen gedurende het schooljaar lastig kan zijn. Ook was de gemeente betrokken bij vergeefse pogingen een islamitische concurrent op te richten van het Haga Lyceum. Burgemeester Femke Halsema liet dit jaar bovendien uitzoeken welke mogelijkheden ze heeft om de school te sluiten of het bestuur te vervangen.

Belang van de leerling

Een woordvoerder van de gemeente stelt dat ‘altijd is gehandeld in het belang van de Amsterdamse leerlingen’. “Alle Amsterdamse kinderen verdienen immers goed onderwijs in een veilige omgeving.”

Atasoy erkent in het AD dat een paar zaken niet goed zijn gelopen: het gebruik van krachttermen (hij noemde Halsema een domme gans) en de overschrijding van de wettelijke salarisnorm voor onderwijsbestuurders. “Dat is niet mijn fout, dat is het bestuur dat mijn loon heeft vastgesteld. En ik heb inmiddels 25.000 euro bruto teruggestort.”

Atasoy zegt het gevoel te hebben dat zijn school geen fouten mag maken. “En dat hoort niet zo te zijn.”

Hij voelt zich gesterkt door een vorige week aangekondigd onderzoek naar het opereren van de AIVD, die in een inmiddels omstreden ambtsbericht begin dit jaar waarschuwde voor radicale invloeden in en rond de school.

Er loopt ook een onderzoek door de Onderwijsinspectie naar een incident waarbij in een klas een filmpje werd getoond van een radicale prediker. Donderdag beslist de rechter of een reeds afgerond inspectieonderzoek kan worden gepubliceerd. Daaruit blijkt dat er geen aanwijzingen zijn voor salafistisch onderwijs op het Haga Lyceum, maar dat er wel van alles mankeert aan het financiële reilen en zeilen. Om die reden tracht Atasoy publicatie te voorkomen.