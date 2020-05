Directeur Anne Frank Huis: ‘Steun ons in deze tijd’

Beeld ANP

1. Hoe gaat het met het Anne Frank Huis?

“Het is een bizarre situatie. Het huis is leeg en verlaten. Sinds 13 maart is het museum gesloten. Vorig jaar hadden we nog 1,3 miljoen bezoekers per jaar die via de boekenkast de lege ruimtes van het Achterhuis betraden waar de familie Frank, familie Van Pels en Fritz Pfeffer zich ruim twee jaar voor de nazi’s schuilhielden. Nu weten we niet wanneer we weer open kunnen. Social distancing is moeilijk, vooral in het Achterhuis. Als je rondom anderhalve meter afstand nodig hebt, komt dat neer op ongeveer tien vierkante meter. De kamer waar Anne sliep, is pakweg drie bij twee meter. Dus meer dan één persoon in die kamer kan niet.”

2. Hoe groot is het verlies?

“De klap is enorm hard. We lopen per maand 1,2 miljoen euro mis. We hebben geld opzij gelegd voor moeilijke tijden. Met dat geld komen we dit jaar nog goed door, maar de moeilijke tijden breken aan voor de jaren 2021 en 2022. Negentig procent van onze bezoekers komt uit het buitenland. Mensen kunnen waarschijnlijk voorlopig niet reizen en hebben misschien daar straks ook geen geld meer voor. Vandaar de oproep: ‘Steun ons in deze tijd.’ We zitten in zwaar weer. We zijn niet de enige instelling. ‘Samen’ is nu het slagwoord. Je kunt je Amsterdam toch niet voorstellen zonder Anne Frank Huis.”

3. Wat zijn de kosten om het huis open te houden?

“We zijn een onafhankelijk, niet gesubsidieerd museum. We hebben een stichting zonder winstoogmerk. Onze jaarlijkse begroting komt neer op veertien miljoen euro per jaar. Het geld wordt, naast het beheer en behoud van het pand, besteed aan onze missie: de driehonderd tot vierhonderd educatieve projecten die we per jaar organiseren. De kosten zitten verder in de beveiliging, klimaatregeling en vaste personeelslasten. Daarnaast hebben we het museum een aantal jaren geleden helemaal verbouwd en uitgebreid.”

4. Staat het voortbestaan van het Anne Frank Huis op het spel?

“Het gaat nu erg hard met ons geld. We weten niet hoe lang deze coronacrisis nog voortduurt. Zonder financiële ondersteuning kunnen we niet op dezelfde manier verder met het Anne Frank Huis. Om de nagedachtenis van Anne Frank en de daaraan verbonden missie van haar vader Otto Frank te kunnen blijven uitdragen, hebben we die financiële steun hard nodig.”

5. Is het museum al bezig zich in te richten op de anderhalve meter maatschappij?

“Daar zijn we druk mee bezig. De Museum Vereniging werkt aan een protocol, dat wordt toegepast in het Anne Frank Huis. We bekijken hoe de route eruit kan zien. De bezoekers zullen straks dezelfde route afleggen, achter elkaar, maar wel in ganzenpas. Verder gaat het om gebruikelijke zaken als het neerzetten van spatschermen en gels. We hopen straks in juni weer open te gaan, maar zullen dan niet meer dan tien tot vijftien procent van onze bezoekers kunnen ontvangen. Het huis kan overigens nog wel via onze VR-toer worden bezocht. Dan komen de bezoekers in ingerichte kamers terecht. In het museum zijn de kamers in het Achterhuis leeg.”