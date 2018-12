Directeur Amsterdam Marketing vertrekt naar Paleis Soestdijk

Van der Avert is sinds 2011 werkzaam bij Amsterdam Marketing en werd in 2013 directeur na de fusie van Amsterdam Partners, het Amsterdams Toerisme & Congres Bureau en het Amsterdams Uitburo. De organisatie richt zich op het nationaal en internationaal in de etalage zetten van Amsterdam.



De stad is geen attractie

In 2017 zei hij in gesprek met deze krant over Amsterdam Marketing: "Wij zijn er niet alleen voor bezoekers, maar juist ook voor de bewoners en bedrijven. Toch denkt iedereen dat wij de veroorzaker zijn van alle problemen."



"Ik moet me vaak verantwoorden en dat is soms wel vermoeiend. Natuurlijk wil ook ik geen bierfietsen meer. De stad is geen attractie, het is een plek waar geleefd wordt. Maar je moet drukte niet met overlast verwarren."



"Als je zes musea renoveert en bouwt, theaters opent, de stad met een fantastische Pride op de kaart zet en daarnaast nog 275 festivals organiseert, dan komen daar - gek genoeg - mensen op af."



Paleis Soestdijk

Van der Avert gaat zich voor Paleis Soestdijk bezighouden met de ontwikkeling van vaste en tijdelijke presentaties, educatieve programma's en marketing.



'Na een prachtige en enerverende tijd bij Amsterdam Marketing keer ik terug naar mijn oude liefde,' zegt Van der Avert in een persbericht. 'Monumenten een nieuwe zinvolle bestemming voor verschillende soorten bezoekers geven. Het project voor Paleis Soestdijk is hiervan een van de mooiste en spannendste voorbeelden in Nederland.'