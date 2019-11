Directeur Amsterdam Dance Event stopt

Mariana Sanchotene. Beeld Michael van Emde Boas

Sanchotene nam vorig jaar het stokje over van Richard Zijlma. Ze zal haar loopbaan verder voortzetten in de culturele sector. De stichting is op zoek naar een opvolger.

‘Dit is een bijzonder jaar geweest, waar we hard gewerkt hebben om ADE de plek te geven in de creatieve sector die het inmiddels heeft en verdient. Ik ben er zeer trots op’, laat zij in een verklaring weten. De stichting heeft zich het afgelopen jaar verzelfstandigd en is verhuisd naar Vondel CS.

Sanchotene liet vorig jaar aan Het Parool weten dat ADE speciaal voor haar is. “Het is het moment van het jaar waarop de hele elektronische muziekindustrie naar Amsterdam komt om ideeën uit te wisselen, zaken te doen, te netwerken, vrienden te ontmoeten en vooral te genieten van muziek.”

Willemijn Maas, voorzitter van de Raad van Toezicht, is de directeur dankbaar. ‘We zijn Mariana Sanchotene dank verschuldigd vanwege de volle overgave waarmee ze zich voor ADE heeft ingezet. Wij wensen haar veel succes in haar verdere carrière.’

De 25ste editie van het Amsterdam Dance Event vindt plaats van woensdag 21 tot en met zondag 25 oktober 2020.