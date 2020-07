Directeur abortuskliniek hoopt dat Amsterdam aanspreken vrouwen ook verbiedt

Een demonstratie tegen abortus bij de Tweede Kamer. Beeld ANP

De Duitse organisatie Donum Domini (Latijn voor Geschenk van de Heer) had een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente Heemstede. De burgemeester stond alleen nog maar een demonstratie toe aan de overkant van de straat en niet op de stoep van de kliniek. Aan de achterkant van de kliniek moesten betogers ook 25 meter afstand van het gebouw houden.

Wanordelijkheid

Daar was de actiegroep het niet mee eens. Afgelopen vrijdag oordeelde de rechter in Haarlem dat het aanspreken van de zwangere vrouwen een wanordelijkheid is, waar gemeenten tegen mogen optreden. Daarmee ging de rechter zelfs nog een stap verder dan de burgemeester.

Benschop, die ook directeur is van de abortuskliniek in het centrum van Amsterdam, is blij met de uitspraak. “In Heemstede hebben we goed contact gehad met de burgemeester om te kijken hoe we overlast kunnen indammen. Vrouwen worden voor de deur gefotografeerd en aangesproken als ze de kliniek willen bezoeken - en soms zelfs toegeschreeuwd. Daarnaast veroorzaakten de betogers ook veel overlast voor omwonenden.”

Donum Domini zegt dat het alleen maar met de vrouwen wil praten over alternatieven voor abortus. De rechter vindt echter dat het aanspreken van vrouwen niet geldt als een betoging en dus niet wordt beschermd door de grondwet, wat bij het demonstratierecht wel het geval is. Het gaat namelijk niet om ‘het uitdragen van een maatschappelijk probleem, maar het aankaarten van een individuele zaak bij een individueel persoon’.

Een demonstrant buiten bij de kliniek in Heemstede. Beeld Het Parool

Ophef

Een item van RTL Nieuws veroorzaakte vorig jaar veel ophef. Hierin was te zien hoe betogers, van de actiegroep Schreeuw om leven, vrouwen bij een abortuskliniek in Utrecht aanspraken. De betogers proberen de, op dat moment vaak kwetsbare vrouwen, bang te maken voor de abortus en schuwen daarbij geen enkel middel. Zo worden er foto’s getoond van foetussen.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei daarop bufferzones in te willen stellen om een einde te maken aan het benaderen van vrouwen bij de klinieken.

Ook bij de kliniek in Heemstede komen vrouwen ‘soms ontdaan binnen’. “Er komen bij deze kliniek meer internationale cliënten die in hun eigen land niet de door hen gewenste behandeling kunnen krijgen,” vertelt Benschop. Actiegroep Schreeuw om leven demonstreert in Amsterdam ook regelmatig bij de abortuskliniek.

Een busje dat door betogers regelmatig voor de deur van de kliniek in Amsterdam wordt geparkeerd. Beeld Het Parool

Wetgeving

Door de uitspraak van de rechter in Haarlem, kunnen burgemeesters voortaan niet alleen een bufferzone instellen, maar veel verdergaan. Zij kunnen betogers nu nog langer verbieden om vrouwen bij klinieken aan te spreken en ook kan er landelijke wetgeving gemaakt worden. Beide is een wens van de Nederlandse abortusklinieken, zegt Benschop.

Hij gaat andere abortusklinieken in Nederland op de hoogte stellen van de uitspraak. “Dan kunnen de bestuurders daar contact opnemen met de plaatselijke burgemeester om te kijken of soortgelijke maatregelen daar ook toegepast kunnen worden.”

In Amsterdam is al langer de regel van toepassing bij de abortuskliniek dat betogers alleen aan de overkant van de straat mogen demonstreren. Volgens Benschop is het daarom lastiger voor betogers om vrouwen direct aan te spreken die de kliniek in de stad bezoeken. “Maar als Amsterdam de regel ook zou gaan toepassen, zou dat alsnog heel welkom zijn. Daarover gaan we binnenkort in gesprek met het gemeentebestuur.”

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat er goed contact is met de kliniek, maar dat er ‘nu nog geen directe aanleiding is om het beleid aan te passen’.

Beeld Het Parool