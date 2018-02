Directe verbinding Amsterdam-Londen vertraagd

Vorig jaar mei presenteerde Eurostar het treintype, waarmee het bedrijf van Amsterdam via Schiphol, Rotterdam en Brussel naar Londen heen en weer zal pendelen.



De verwachting was toen dat de eerste passagiers eind 2017 door het Kanaal zouden reizen. Dat werd al snel het voorjaar van 2018, en nu blijkt dat dat ook gaat niet lukken.



Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66) schreef een brief aan de Tweede Kamer, waaruit naar voren komt dat de directe lijn waarschijnlijk pas begin 2020 gaat rijden.



Roet in het eten

Niet de treinen zelf, maar internationale afspraken gooien roet in het eten. Het kost namelijk extra tijd om afspraken te maken over beveiliging en grenscontroles voor de internationale verbinding, laat de staatssecretaris weten.



Omdat de trein in het Kanaal het Schengengebied verlaat, zijn beveiliging- en grenscontroles van de reizigers nodig. "Het overleg met de vier landen over de internationale afspraken is in volle gang," aldus de staatssecretaris.



Eurostarterminal

De staatssecretaris zegt dat het de bedoeling is dat de afspraken eind 2019 afgehandeld zijn, zodat de directe verbinding tussen Nederland en Londen vanaf 2020 kan worden gerealiseerd.



NS heeft laten weten dat de operationele voorbereidingen (waaronder de testritten) voor de introductie van de Eurostar op schema lopen en naar verwachting in april 2018 gereed zullen zijn. Bij spoor 15 van het Centraal Station wordt een Eurostarterminal gebouwd, waar passagiers gecontroleerd kunnen worden voordat zij aan boord van de trein stappen.



