Diploma hoger onderwijs erkend in Benelux

In 2015 tekenden de Beneluxlanden al een akkoord over de wederzijdse erkenning van bachelor- en masterdiploma's op universitair en hbo-niveau. Dat gaat nu ook gelden voor doctortitels en zogeheten associate degree-programma's.



De automatische erkenning moet een einde maken aan de nu nog lange en soms ook dure procedures om een bul over de grens geldig te laten verklaren, om werk op hun niveau te kunnen krijgen. De Benelux is de enige regio in Europa waar dergelijke diploma's automatisch worden erkend.



Mijlpaal

Het besluit werd in Brussel officieel goedgekeurd door onderwijsministers uit de drie landen. Namens Nederland zette minister Ingrid van Engelshoven haar handtekening. "Dit is een mooie mijlpaal en goed nieuws voor zowel studenten, onderwijsinstellingen als toekomstige werkgevers."