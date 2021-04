Dino Soerel over Willem Holleeder: ‘Hij heeft smerige dingen gezegd’

Rechtbanktekening van Willem Holleeder. Beeld ANP

Soerel (60) en Holleeder (62) kregen beiden de maximale celstraf voor het (gezamenlijk) geven van opdrachten voor liquidaties. Allebei houden ze vol dat hun veroordelingen onterecht zijn. Dat het tussen de gewezen criminele vrienden nooit meer goedkomt, werd tijdens hun eerste ontmoeting in de zwaarbeveiligde rechtszaal op Schiphol nog eens zonneklaar bevestigd.

In de ochtend kwam de zitting kabbelend op gang. De emoties liepen aan het begin van de middag op, toen het gerechtshof het door Holleeder gekrabbelde ‘testamentje’ of ‘codicil’ aanhaalde dat hij aan misdaadverslaggever Peter R. De Vries had gegeven. Dat deed hij onder de voorwaarde dat die het pas naar buiten zou brengen als Holleeder (onnatuurlijk) zou overlijden. De Vries onthulde het toch, in de eerste ronde van Holleeders liquidatiezaak.

Zo noteerde Holleeder in zijn doktershandschrift dat ‘WE’ – de in 2004 geliquideerde malafide vastgoedbaron Willem Endstra – was ‘bedreigd over tegoed geld Ouwe in mijn bijzijn’. ‘Ouwe’ was de bijnaam van het in 2011 geliquideerde onderwereldkopstuk Stanley Hillis.

‘Geen woordspelletjes’

Die krabbel moet gaan over het incident dat in 2003 zou hebben plaatsgevonden op het kantoor van voormalig advocaat Bram Moszkowicz. Endstra zou daarbij zwaar bedreigd zijn – waarna hij tientallen miljoenen betaald zou hebben. Volgens Holleeder was Soerel bij de bedreiging aanwezig.

“Hij zegt zo veel,” herhaalde Soerel, 10 meter schuin voor Holleeder gezeten. “Ik begin geen woordspelletje zoals meneer Mark Rutte: ‘Ik herinner het me wel of niet…’ Hij kan dat wel mooi opschrijven, maar het is niet gebeurd. Hij heeft heel veel dingen over mij gezegd, vieze smerige dingen.”

Tot Soerels weerzin zou Holleeder tegenover derden hebben gesuggereerd dat Soerel zijn sterke arm was. Nog erger: Holleeder zou de vermoorde Hillis, de in 2014 geliquideerde Ali Akgün en Soerel van het geven van moordopdrachten hebben beschuldigd om die verdenking van zichzelf af te schuiven.

Raket

Soerel: “Hij speelt van die schaakspelletjes om van bepaalde gebeurtenissen de schuld van zichzelf af te schuiven. Tegen weduwe Sandra den Hartog heeft hij gezegd dat ik haar man Sam Klepper had laten doodschieten. Hij schuift de schuld voor de liquidatie van Hillis op mij. Ik zou die raket op ‘de bunker’ hebben laten afschieten (in de nacht voor de openingsdag van Holleeders afpersingsproces daar, in 2007 red.). Allemaal valse beschuldigingen.”

Het klopt volgens Soerel niet dat Hillis een fortuin had belegd bij Endstra. Volgens justitie was dat de reden waarom Hillis, Soerel en Holleeder de vastgoedbaron zouden zijn gaan afpersen en waarom die uiteindelijk is vermoord. Als het waar was dat zijn vriend Hillis de opdracht had gegeven voor de liquidatie van Heinekenontvoerder Cor van Hout, zoals Holleeder suggereert, had Soerel dat ‘gehoord of waarschijnlijk ook wel geweten’.

Soerel ‘hoort heel veel dingen, in de wandelgangen of op straat’, maar wil zelf niemand ‘beschuldigen of belasten’ – uit principe en om zijn naasten niet in gevaar te brengen. Hij is ook voorzichtig omdat hij bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zijn veroordeling aanvecht. Antwoorden op veel vragen liepen daarom wat weg.

Geen spelletjes

Maar zijn hoofdboodschap sprak Soerel meermaals uit. “De strategie van meneer Holleeder is voor mij in elk geval doorzichtig. Het is een pakket van smerige spelletjes en strategie’tjes.”

Holleeder heeft Soerel nooit willen beschuldigen, repliceerde hij. “Dat zijn spelletjes van (zus en sleutelgetuige red.) Astrid. Ik heb niet gezegd dat jij Endstra hebt bedreigd. Ik ken jou als een jongen die normale dingen doet. Ik speel geen spelletjes. Die raket in bunker heeft Hillis gedaan, niet jij, dat weet ik van degene die geschoten heeft.”

Soerel: “Het is gewoon onzin, net als de rest. Wat voor ellende breng jij mensen…”

Op 10 mei gaat Holleeders appèlzaak verder met de behandeling van het dossiers over de liquidatie van Endstra. De verdenking dat Soerel naast Holleeder mede-opdrachtgever was in die zaak, is overigens geseponeerd.