Dino Soerel gearresteerd voor liquidaties Endstra en Mieremet

Soerel wordt beschuldigd van de moord op de malafide vastgoedmagnaat Willem Endstra (2004) en de liquidatie van John Mieremet (2005). Groen wordt verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie van Endstra.



Soerel en Groen zouden samen met Willem Holleeder een criminele organisatie hebben gevormd met het laten plegen van die liquidaties als oogmerk.



De voor andere liquidaties tot levenslang veroordeelde Amsterdammer Soerel is vanmorgen in zijn cel geconfronteerd met de nieuwe aanklacht. De officieel in Almere woonachtige Donald Groen is in Spanje aangehouden in zijn villa nabij Alicante.

Willem Endstra werd op 17 mei 2004 doodgeschoten voor zijn kantoor aan de Apollolaan in Amsterdam-Zuid.



Driemanschap

Het Openbaar Ministerie ging er al vanaf het begin van uit dat Holleeder, Soerel en de in 2011 in de Amsterdamse Watergraafsmeer geliquideerde Stanley Hillis als driemanschap achter die liquidatie zaten. Bewijs daarvoor ontbrak lange tijd.



Wel staat Willem Holleeder inmiddels terecht voor het aanjagen van die liquidatie.



De Rus Namik Abbasov schoot Endstra hoogst waarschijnlijk dood. Hij werd daarvoor aangehouden, maar stierf in zijn cel aan de gevolgen van een hersenbloeding. Kort daarvoor had hij tegen een rechercheur gesproken over de betrokkenheid van Donald Groen bij de liquidatie.



Levenslang

Groen was een nauw contact van met name Stanley Hillis en Dino Soerel.

Soerel is medio vorig jaar door het gerechtshof tot levenslang veroordeeld voor het samen met Willem Holleeder geven van de opdrachten tot de liquidaties van de handelaar in hasj en vastgoed Kees Houtman in november 2005 en de criminele kroegbaas Thomas van der Bijl in april 2006.



Donald Groen werd in het verleden vervolgd in een grote afpersingszaak, maar hij werd van de belangrijkste verdenkingen vrijgesproken.



Advocaat Nico Meijering van zowel Soerel als Groen wil nog niet op hun arrestatie reageren.