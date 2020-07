Dineren in de Arena: ‘Op deze manier kan ik het gras weer een beetje ruiken’

Ajaxfans en fijnproevers kunnen nu in de Arena terecht voor eten in plaats van voetbal. Beeld Laura Obdeijn

De eerste gasten druppelen binnen, nadat ze hun auto op het dek hebben gezet waar doorgaans alleen de spelers hem neerzetten. Ze melden zich op de plek waar de Ajacieden wachten voordat ze het veld op gaan en lopen langs de kleedkamerkluisjes van Huntelaar en Tadić. Gaby Ebello (41) en Danny ‘zoals Blind’ Strooper (36), seizoenskaarthouder, maken een foto voor de perswand voordat ze aan het diner op het veld beginnen. “Dit is mijn clubje,” zegt Strooper. “Het is waarschijnlijk stil en leeg, maar op deze manier kan ik het gras weer een beetje ruiken.”

“Mijn twee grootste passies komen samen: voetbal en eten,” zegt Ajaxsupporter Joos Valster (36). Hij kreeg de avond cadeau. Leuk om even in de Arena te zijn, want aan een seizoenkaart komt hij niet, en het is een bijzondere ervaring. “Ik heb echt niet wakker gelegen van de spanning, maar twijfelde wel of ik mijn Ajax-shirt aan zou trekken.”

10.000 wachtenden

Ajaxfans en fijnproevers kunnen tot begin augustus dineren in de Johan Cruijff Arena, op de plek waar normaal gesproken alleen spelers, coaches en scheidsrechters komen. In het stadion, met een capaciteit van 55.000 bezoekers, wordt door corona niet gevoetbald, maar voor een pop-up restaurant is nu plek zat. Reserveren kan niet meer, binnen no time waren alle 2200 stoelen van Langs de Lijn geboekt en er zijn nog 10.000 wachtenden voor u.

“We zijn na vier maanden weer open, dat voelt als een bevrijding,” zegt Hidde Salverda, verantwoordelijk voor de evenementen. “Een stadion waarin niets gebeurt, daar zijn we niet voor gebouwd.” Dat net bekend is gemaakt dat er op 8 augustus weer gevoetbald wordt op dit gras maakt deze avond volgens hem alleen maar mooier.

Op het gras dineren mag niet, dat moet goed blijven voor die oefenwedstrijd tegen RKC volgende maand. Maar het scheelt niet veel, sommigen zitten slechts twintig centimeter van de lijn, in een verder leeg stadion. Grote schermen boven het veld laten boodschappen voor gasten zien.

Pop-uprestaurant Langs de Lijn. Beeld Laura Obdeijn

Liever voetbal

Helemaal achterin zit een groep van twaalf mannen, coronaproof verdeeld over tafeltjes voor twee. Eindelijk mogen ze weer eens. “Normaal zitten we daar,” zegt Frank van der Linden (52), en hij wijst naar vak 122. Ze zijn vaste Ajaxsupporters en komen met de bus uit Montfoort naar wedstrijden. “We hebben het gemist, en het uit eten gaan trouwens ook.” Voor de gelegenheid drinken ze eerst een glas witte wijn, dan rood, en dan weer wit.

Strooper en Ebello hebben het eerste gerecht, zalm op drie manieren bereid door Arenacateraar Maison van den Boer, net op. Het belooft veel goeds voor de ossenhaas met Stroganoffsaus en de ontkoppelde appeltaart, die later volgen. Strooper kijkt naar de tribune. “Daar, de tiende rij van beneden in 114, ik zie mijn stoeltje. Hij roept me: waar blijf je?” Want het is een bijzondere ervaring en leuk om terug te zijn, maar helemaal hetzelfde is het niet. “Doe mij liever maar weer voetbal. En gewoon een broodje hamburger.”