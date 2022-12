Dilek Chicken in Osdorp 6 maanden dicht na zware explosie zaterdagnacht

De getroffen Dilek Chicken-keten van ‘kipkoning’ Hidayet ­Cinar.

In de nacht van zaterdag op zondag ontplofte een zwaar explosief dat volgens het sluitingsbevel van burgemeester Femke Halsema ‘veel schade’ aanrichtte. Het was ‘een gerichte aanslag, gericht tegen het pand’. Door de ontploffing sneuvelden de ruiten aan de achterzijde en belandde het puin volgens de politie tot op 8 meter van het gebouwtje.

Vrijstaande keet

Het gaat om een vrijstaande keet, waarin de Dilek Chicken gevestigd is, op de hoek van de Osdorper Ban met de Ingelandenweg. Ook de ramen van een bedrijfspand aan de overkant van de straat braken door de klap.

De politie onderzoekt ‘verschillende scenario’s’. Details daarover zijn zwart gelakt in het sluitingsbevel waarover Het Parool beschikt. Wel is te lezen dat de politie ‘het risico op herhaling aannemelijk vindt, gezien de signalen van ondermijning’. De recherche ‘onderzoekt de komende tijd of er sprake is van een crimineel conflict’. Volgens het sluitingsbevel ging Dilek Chicken na de ontploffing maandag en dinsdag nog open zonder geldige exploitatievergunning.

Cinar liet in een reactie op de voorgenomen sluiting weten aan de gemeente dat het ‘mogelijk ging om vuurwerk, om vandalisme, en dat het maar één incident betreft’.



Kipkoning

Niettemin laat burgemeester Halsema de keet sluiten omdat het gevaar voor de openbare orde groot is. Het sluitingsbevel: ‘Het pand is gelegen aan een drukke verkeersroute voor zowel fietsers als automobilisten. Het afgaan van het explosief (..) heeft de veiligheid van voorbijgangers ernstig in gevaar gebracht en heeft de openbare orde in ernstige mate aangetast.’

Cinar was woensdag niet voor commentaar bereikbaar. In een uitgebreid interview met Het Parool vertelde hij vorige week nog trots over zijn drie keten die hem de kwalificatie ‘kipkoning van Amsterdam-West’ opleverden. Dilek Chicken heeft ook vestigingen in Westpoort en Bos en Lommer. Die blijven vooralsnog open.