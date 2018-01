Dildo-affaire brengt brandweer Amsterdam in verlegenheid

Intimidatie

Kort na verschijnen van het rapport werd een brandweerman geschorst. Hij zou het veelvuldig hebben gehad over 'kanker-Marokkanen', 'zwarte apen' en over de islam hebben gezegd: 'Ze kunnen de pestpleuris krijgen met dat geloof.'



De voorzieningenrechter draaide zijn voorgenomen ontslag terug, omdat de brandweer nooit eerder had opgetreden tegen dergelijk gedrag.



Overwinnning op de korpsleiding

Van der Laan zei over de terugkeer van de brandweerman: "Tot onze ontsteltenis hebben wij vernomen dat de uitspraak van de rechter door sommigen binnen de organisatie is gevierd als een overwinning op de korpsleiding. Sterker nog: brandweerlieden die zich tegen de racistische brandwacht hadden uitgesproken, worden door enkele collega's met de nek aangekeken, geïntimideerd en genegeerd."



Voorlichter Westra noemt de discussie op het intranet naar aanleiding van het dildo-incident een eerste zichtbare verandering. "Dat de korpsleiding een grens stelt en dat mensen die het daarmee eens zijn zich durven uitspreken, laat zien dat we stapjes aan het zetten zijn. Maar we zijn er nog niet."



