Dijksma: handhaving overlast op het water schiet tekort

Volgens wethouder Sharon Dijksma (Water) staat het aantal overlastklachten in 2018 al op 2800, terwijl de teller na heel vorig jaar was gestokt bij 1139. Het grootste deel van de klachten draait om geluidsoverlast: die maken bijna 70 procent van het geheel uit.



De wethouder vindt dat de handhaving op overlast te water tekortschiet en wil meer capaciteit. "We moeten meer doen dan we op dit moment kunnen bieden."



Extra toezicht

Dijksma reageert hiermee op het nieuws van vorige week, toen bleek dat er het afgelopen jaar maar beperkt acties zijn uitgevoerd om de overlast in te perken: bij in totaal 9 acties werden 185 boetes uitgeschreven: 166 voor geluidsoverlast en 19 bestuurlijke boetes.



Waternet zet deze zomer 6 extra toezichthouders in die tot één uur 's nachts aan het werk blijven. Dat leidde vorig jaar tot een afname van het aantal klachten. Tegelijk is de klacht van binnenstadbewoners dat ze in de nachtelijke uren geen handhaver meer kunnen bereiken.