Digitale Quin Dokters finaal mislukt in Amsterdam: 1 huisarts voor 13.500 patiënten

De tijdelijk gesloten vestiging van Quin Dokters aan het Oosterpark. Beeld Jakob van Vliet

Quin Dokters had zes vestigingen in de stad en wilde graag een huisarts zijn met veel ‘digitale hulpmiddelen’, zoals een app en videoconsulten. In januari van dit jaar was de start in Amsterdam. Maar Quin laat in een schriftelijke reactie weten dat die start al wankel was vanwege ‘problemen in de praktijkvoering’ van de overgenomen praktijken en een tekort aan huisartsen.

Na een roerige zomer zijn er in Amsterdam volgens de site van Quin Dokters nog maar twee praktijken over: één aan de Westermarkt en één aan het Oosterpark, die tijdelijk is gesloten. Het bedrijf wil die vestigingen op termijn overdragen. Quin Dokters stapt dan uit de patiëntenzorg en zal zich volledig richten op het verder ontwikkelen van digitale oplossingen in de huisartsenpraktijk, zo liet het maandag aan de Amsterdamse huisartsen weten in een dankmail.

Voordat het zover is, bouwt Quin Dokters het patiëntenbestand af tot 6300 mensen. Inmiddels heeft het bedrijf genoeg huisartsen en waarnemers kunnen aantrekken om dat goed aan te kunnen, aldus Quin en de zorgverzekeraar Zilveren Kruis, die de brief mede heeft ondertekend.

Bescherming

De kwestie leidt tot raadsvragen. De SP gaat deze donderdag vragen stellen aan wethouder Zorg Simone Kukenheim. Volgens raadslid Tiers Bakker van de SP moeten de Amsterdammers beschermd worden tegen ‘dit soort commerciële clubs’. “Quin Dokters is toegelaten, terwijl de zorg al onder enorme druk staat en uiterst fragiel is. Dan zie je dat, als zo’n club de zaken niet rondkrijgt, andere huisartsen, die al onder zo’n grote druk staan, de zaak moeten oplossen. Zij krijgen nu al die patiënten erbij.”

De patiënten zijn volgens Bakker de dupe: “Vooral de kwetsbare mensen, die niet aan de bel trekken als er wat is, zijn daar het slachtoffer van. Die krijgen nu wéér, voor de derde keer, een andere huisarts.”

In juli liep het bij Quin Dokters al in de soep. De zomervakantie was amper begonnen of het bedrijf kreeg de roosters niet meer rond, het kon de toestroom van patiënten niet meer aan en was onbereikbaar voor vragen, zo blijkt onder meer uit reacties op ZorgkaartNederland.

Gedeukt imago

Pogingen om waarnemers in te huren verliepen stroef. Veel huisartsen in de stad hadden al moeite om die te vinden in de zomerperiode, maar voor Quin Dokters was het extra ingewikkeld om aan personeel te komen vanwege het gedeukte imago. Dit blijkt uit correspondentie van de huisartsenkoepels waarin collega’s worden opgeroepen om patiënten van Quin Dokters over te nemen.

Het concept ‘digitale dokter’ ligt ook nog eens gevoelig. Het risico van dit soort nieuwkomers in de huisartsenzorg is dat gezonde, jonge patiënten die handig zijn met technologie worden weggelokt door de digitale dokters, terwijl de ‘gewone’ huisarts relatief veel zieke en kwetsbare patiënten overhoudt en dus nog harder moet werken.

Vanaf 19 juli dreigden de locaties van Quin Dokters zo onderbezet te raken dat er nog maar één huisarts was voor 13.500 patiënten, aangevuld met nog een enkele huisarts voor videoconsulten. Quin Dokters zou de patiënten van lieverlee maar naar de huisartsenposten of de eerste hulp willen sturen, terwijl die er uitsluitend voor spoedgevallen zijn, zo viel te lezen in de mail.

Noodplan

De Amsterdamse Huisartsen alliantie (AHa) wilde na de zomervakantie tot een duurzame oplossing komen, maar besloot eerder te hulp te schieten, omdat de situatie te ernstig was om te wachten. De AHa, de Huisartsenposten Amsterdam, de Huisartsenkring Amsterdam/Almere en zorgverzekeraar Zilveren Kruis smeedden met Quin een noodplan.

In alle haast werd een oproep aan huisartsen gedaan om de patiënten van Quin over te nemen. De voorwaarde was wel dat de patiënten een vrije artsenkeuze voorgelegd kregen.

Zilveren Kruis heeft er vertrouwen in dat Quin Dokters op dit moment voldoende huisartsen in dienst heeft om voor de resterende patiënten voldoende bereikbaar te zijn en om ze goede zorg te kunnen leveren. Het overhevelen van de patiënten naar de andere huisartsen is volgens een woordvoerder van de Huisartsenposten Amsterdam goed en voor zover bekend zonder calamiteiten verlopen.

Massale hulp

Volgens voorzitter Katinka Prince van de Huisartsen Alliantie Amsterdam is het bijzonder dat huisartsen in drukke tijden toch te hulp schoten om patiënten op te vangen. “Ze stonden massaal klaar. Dat is heel bijzonder.”

Volgens Prince hebben de huisartsen een ontzettende drukke zomer gehad. Praktijken kampen met onderbezetting, omdat veel medewerkers ziek zijn of in quarantaine thuiszitten. Waarnemers moesten dus volop worden ingezet. “Sommigen hebben zes dagen in de week gewerkt. Het waren er domweg niet genoeg.”