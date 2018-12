Dieven uit op dure horloges: 8 straatroven in ruim een maand

Het was afgelopen weekend in de nacht van zaterdag op zondag nog raak bij het Oosterpark. Rond 1.15 uur arriveerde een 29-jarige man met een taxi bij zijn woning. Toen hij op weg was naar de voordeur kwamen twee personen op een donkere scooter zijn kant op.



Eén van hen wist de bewoner met geweld te overmeesteren en rukte zijn horloge van zijn pols. Het tweetal vluchtte vervolgens per scooter richting de Linnaeusstraat.



Ook de de dag erna, 9 december, moest iemand in de buurt van Oosterpark zijn dure horloge afstaan.



Schoppen en slaan

De twee gevallen staan niet op zichzelf. Sinds 1 november sloegen horlogedieven acht keer toe, meldt de politie dinsdag. Drie keer in Zuid, twee keer in West, één keer in Centrum en twee keer in Oost.



De berovingen gaan over het algemeen gepaard met schoppen en slaan en gebeuren 's nachts. Bijna altijd rijden de daders op een scooter, dragen ze een helm en/of gezichtsbedekkende kleding.



Er is nog niemand aangehouden en uit onderzoek moet nog blijken of het gaat om dezelfde dadergroep. Getuigen kunnen zich melden bij de politie.