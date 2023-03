Dieven maken winkeliers Amsterdamse binnenstad het leven zuur: ‘Het loopt de spuigaten uit’

Het aantal winkeldiefstallen is sinds het opheffen van de coronalockdowns enorm gegroeid, zeggen ondernemers in de Amsterdamse binnenstad. De dieven zijn ook nog eens veel agressiever dan voorheen. ‘Het had goed fout kunnen gaan.’

‘Wie bij mij kán stelen, steelt,” zegt Rijk van Moerkerk (26), bedrijfsleider van De Amsterdammer in de Leidsestraat. Hij is er inmiddels van overtuigd dat wie ook maar de kans krijgt iets uit zijn souvenirwinkel te verdonkeremanen, dat sowieso ook doet.

Het zijn de scholieren die in een tussenuur sleutelhangers in hun zak steken, toeristen die aan de lopende band magneten weggrissen en onlangs ook nog een man van in de zestig die op een onbewaakt moment een dure aansteker meepikte en de dag erna doodleuk wéér de winkel inliep, met zijn vrouw ernaast. “Dat was gewoon een verzorgde meneer. Hij ontkende, maar toen we hem confronteerden met de camerabeelden moest hij het wel toegeven. We hebben hem alsnog die vijftien euro voor die aansteker laten afrekenen.”

Van Moerkerk, die sinds 2015 vijf tot zes dagen per week achter de toonbank staat, ziet een enorme toename in het aantal winkeldiefstallen. “Voor corona had ik dit misschien een of twee keer per week, nu twee, drie keer per dag. En dat zijn dan de keren dat ik het opmerk, want als er twaalf sleutelhangers aan een haakje hangen, zie ik het niet gauw als er eentje weg is. Het loopt de spuigaten uit.”

Verdubbeling

Van Moerkerk is bepaald niet de enige winkelier die last van heeft een groeiend aantal winkeldiefstallen. Ondernemersvereniging Amsterdam City hield voor de jaarlijkse Amsterdam City Index, die over twee weken wordt gepubliceerd, een enquête onder 135 eindverantwoordelijken (met name eigenaren of leidinggevenden) van winkels, horecazaken en culturele instellingen in de binnenstad.

Op het gebied van veiligheid komt de vereniging tot pijnlijke conclusies, zegt directeur Jan Stoeltie. “Van de ondervraagden geeft 44 procent aan in 2022 minimaal een keer te maken te hebben gehad met diefstal, maar daar zitten bijvoorbeeld ook musea bij, die hebben daar natuurlijk minder last van. Als het om winkels gaat is er eigenlijk geen manager of beveiligingsmedewerker die niet dagelijks met diefstal te maken heeft.”

Voor winkelmedewerkers is het niet alleen heel onprettig om voortdurend de confrontatie aan te moeten gaan en op hun hoede te moeten zijn, het is ook een enorme omzetderving. “Het gebeurt overal: in de supermarkten met een zelfscanner tot in de winkels in het hoge segment. ”

Antoinette Poortvliet, winkelstraatmanager van de Leidsestraat en de Kalverstraat, zette onlangs na soortgelijke signalen vragenlijsten uit bij de ondernemers in haar werkgebied. “Zij vertellen over het algemeen dat er minstens twee keer zoveel gestolen wordt als in de jaren voor de coronapandemie.”

Aangifte

Hoewel de ondernemers klagen over een groeiend aantal winkeldiefstallen slinkt het aantal aangiftes bij de politie. In 2019 werd in stadsdeel Centrum 2359 keer aangifte van winkeldiefstal gedaan. In 2022 gebeurde dat nog maar 1552 keer. Volgens Stoeltie geven de politiecijfers geen realistisch beeld. Uit het onderzoek van zijn ondernemersvereniging bleek dat slechts 60 procent van de ondernemers dat altijd doet.

Winkelstraatmanager Poortvliet vindt dat nog veel: “Onder mijn gebied vallen ongeveer 350 winkels. En ik denk dat bijna niemand meer aangifte doet van een ‘gewone’ diefstal.”

Veel winkeliers nemen de moeite niet meer om aangifte te doen van winkeldiefstal. Beeld Hannah Bults

Winkelier Van Moerkerk herkent zich daar in. “Het kost me al gauw een uur om online aangifte te doen, die tijd heb ik gewoon niet. En als je het wel doet, hoor je er meestal nooit meer iets over. De politie bellen doe ik sowieso niet vaak meer, want het duurt soms letterlijk een uur voordat ze er zijn. Zo lang kan ik iemand niet in de winkel vasthouden.”

Agressie

Winkeliers zien niet alleen een toename van het aantal diefstallen, het gaat ook vaker gepaard met agressie en geweld, blijkt uit het rapport van Amsterdam City en de waarnemingen van Poortvliet. De 26-jarige assistent-floormanager (die liever niet met zijn naam genoemd wil worden) van JD Sports in de Kalverstraat, een winkel voor sneakers en sportkleding, heeft daar ervaring mee. “De frequentie van de incidenten is zeker toegenomen – alles wat bij ons in de winkel hangt, wordt gejat. Ze gooien spullen over de poortjes heen of passen een paar schoenen aan en rennen er dan de winkel mee uit. Maar ik maak me vooral zorgen om de intensiteit van de incidenten, het gaat een stuk heftiger toe. Dieven proberen vaker geweld te gebruiken, ze bedreigen personeel en hebben vaker een wapen bij zich.”

Onlangs probeerde een meisje dat in de JD Sports werd aangehouden voor diefstal een personeelslid neer te steken met een mes, zegt de assistent-floormanager. “Ik mag er niet veel over zeggen omdat ze minderjarig is, maar het had echt goed fout kunnen gaan. En intussen schrikt mijn personeel er nauwelijks meer van. Ze handelen het af met de politie en gaan door met hun werk, alsof dit de normaalste zaak van de wereld is. Terwijl dit natuurlijk een heel groot probleem is voor de ongeveer honderd mensen die hier werken.”

Brede mensen

Maar waarom wordt er ineens zo veel gestolen in de winkelstraten van de Amsterdamse binnenstad? De gelegenheid schept de dief, zegt Stoeltie – en de gelegenheid is nu veel vaker aanwezig dan voorheen. “Dat komt ten eerste door het personeel dat nu zo duur en schaars is. Veel winkels hebben daardoor minder verkopers of beveiligers in de zaak staan. Of er twee brede mensen voor de winkeldeur staan of slechts één medewerker achter de kassa maakt nogal uit voor hoe vrij iemand zich voelt om te stelen.”

Wellicht heeft ook de hoge inflatie invloed en voelen mensen zich door de gestegen prijzen eerder genoodzaakt te stelen. ’s Zomers heeft de stad daarbij nog te maken met zogenoemd mobiel banditisme: rondtrekkende internationale bendes die in georganiseerd verband zakkenrollen en diefstal plegen.

En dan zijn er nog de grote tekorten bij zowel politie als handhaving waardoor zij volgens Stoeltie minder aanwezig zijn in het straatbeeld en ook minder tijd hebben om achter winkeldieven aan te gaan. “Dat geldt voor heel Nederland, maar in Amsterdam staat de capaciteit onder wel heel grote druk. Hoe moeilijk het ook is: dat moet als eerste aangepakt worden, vooral op de momenten dat het drukker is in de stad.”

Winkelverbod

De winkeliers willen graag dat het mogelijk wordt terugkerende dieven een collectief winkelverbod op te leggen. Met zo'n verbod kan iemand die twee keer is aangehouden in bijvoorbeeld de Leidsestraat, een jaar worden geweigerd uit álle winkels in die straat. Wie het dan toch nog probeert, pleegt huisvredebreuk en riskeert daarmee een hoge geldboete of zelfs gevangenisstraf.

Winkelgebieden moeten hiervoor een vergunning aanvragen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en onder andere een specifiek registratiesysteem gebruiken. Ondernemersvereniging Amsterdam City probeert dat nu te regelen.

Van Moerkerk van De Amsterdammer hoopt dat dat lukt. “Zo’n verbod zou ons enorm helpen. Als iemand nu voor diefstal wordt opgepakt in de Leidsestraat, staat ie de volgende dag in de Kalverstraat de boel leeg te roven.”