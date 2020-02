Dieselrijders: ‘Soms staan mensen demonstratief te kuchen achter mijn auto’

Eigenaren van dieselauto’s uit grofweg 2005 of ouder mogen vanaf 1 november niet meer binnen de Ring rijden. Wat te doen: slopen of verkopen?

Maarten van der Weijden (37): ‘Ik heb veel liefde in mijn busje gestopt’

Ondernemer, rijdt in een Daihatsu Hijet Microvan uit eind jaren tachtig.

Ondernemer Maarten van der Weijden staat op veel festivals in de stad met zijn tot karaokelounge omgebouwde busje. ““Het wordt lastig als ik helemaal niet meer binnen de Ring mag komen. Ik moet natuurlijk wel naar die festivals rijden, dus per 1 november kan ik alleen nog op festivals buiten de milieuzone staan.”

Daarom heeft hij besloten zijn busje te verkopen. “Als ik me in allemaal bochten moet wringen om het busje op locatie krijgen, gaat de lol er wel vanaf.” Ingaan op de sloopregeling van de gemeente is voor hem geen optie. “750 euro is veel te weinig voor wat de auto nog waard is. Ik heb het busje zelf omgebouwd, gestickerd en geverfd. Bovendien heb ik er veel liefde in gestopt. Dan volstaat dat bedrag zeker niet.”

Het liefst verkoopt Van der Weijden zijn busje aan een locatie in Amsterdam die er een vaste plaats voor heeft. “Ik hoop dat er animo voor is.” Naast de karaokelounge heeft de ondernemer ook een oude driewieler die hij heeft omgebouwd tot mini­bioscoop. Die mag ook al enkele jaren niet meer de weg op door maatregelen tegen luchtvervuiling. “Nu verplaats ik die in een bestelbusje naar de festivallocaties, maar misschien moet ik die ook maar verkopen.”

Caroline: ‘Over twee jaar mag ik weer de stad in met mijn auto.’ Beeld Monique Koelman

Caroline (41): ‘Mijn vader hield ook van oude auto’s’

Freelance styliste, rijdt in een ­Mercedes-Benz W123 240td uit 1982.

“Toen ik de brief van de gemeente kreeg, dacht ik: einde verhaal.” Caroline rijdt met veel plezier in een zogenoemde youngtimer uit 1982. “Ik kocht hem na het overlijden van mijn vader. Hij hield ook heel erg van oude auto’s.” Toch geeft ze de hoop niet op, want ze wil haar auto, genaamd James, echt niet kwijt. “Als liefhebber ga je allemaal dingen bedenken om je auto te behouden.”

Slopen is voor Caroline geen optie. “Dat kan ik niet over mijn hart verkrijgen.”

Ze had haar auto in de verkoop gezet, maar kwam er op een informatiebijeenkomst van de gemeente achter dat over twee jaar andere regels gelden voor haar auto. “Over twee jaar is mijn auto een oldtimer. De regels van de milieuzone gelden dan niet meer voor mijn auto. Op dit moment neig ik ernaar om de auto tijdelijk buiten de Ring te parkeren. Over twee jaar mag ik er dan weer mee de stad in. Belachelijk natuurlijk, want dan stoot mijn auto nog steeds evenveel uit als nu.”

Toch merkt ze dat de druk steeds hoger wordt om niet meer in een diesel te rijden. “Soms staan er mensen demonstratief te kuchen achter mijn auto, maar ik krijg gelukkig ook nog supertoffe reacties.”

Wiebke Göetjes: ‘Alle spullen die we nodig hebben, passen net in mijn bestelwagen.’ Beeld Rink Hof

Wiebke Göetjes (58):‘Ik kan straks geen voorstelling geven’

Eigenaar Dutch Opera Studio, rijdt in een Kia Carnival uit 2004.

“De uitbreiding van de milieuzone betekent voor mij dat ik geen voorstellingen meer kan geven in Amsterdam.” Zanglerares Wiebke Göetjes organiseert regelmatig muziekoptredens bij kleine podia en bejaarden­tehuizen in de stad. “Alle spullen die we voor de voorstelling nodig hebben, passen net in mijn bestel­wagen.”

Ook haar zanglessen in de Nassaukerk zullen op een andere locatie moeten worden gegeven als ze straks niet meer met haar auto de stad in mag. “De zanglessen en repetities kunnen we relatief makkelijk verplaatsen, maar de bewoners van de verzorgingshuizen natuurlijk niet. Het is voor de mensen die daar wonen heel erg jammer dat we geen voorstellingen meer kunnen geven.”

Haar diesel verkopen en een nieuwe auto aanschaffen, is voor Göetjes geen optie. Bovendien komt ze niet in aanmerking voor de sloopregeling omdat ze niet in de milieuzone woont. “De bestelwagen brengt bijna geen geld meer op als ik hem verkoop; bovendien heb ik zelf geen budget voor een nieuwe auto.”