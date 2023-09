Dierenpolitie vraagt aandacht voor ‘vele dumpingen’ van huisdieren

Beeld Getty Images/iStockphoto

Het dumpen van dieren is een strafbaar feit waar hoge boetes op kunnen staan, ‘wat de achterliggende reden ook mag zijn’, schrijft de dierenpolitie. ‘Er zijn veel andere wegen om te zorgen dat je een nieuw thuis kunt vinden voor je geliefde maatje.’ Wie van zijn huisdier af wil, kan daarvoor het beste contact opnemen met een erkend asiel.

De dierenpolitie Amsterdam vraagt om hulp via een oproep op Instagram. Het gaat bijvoorbeeld om een grijswit hondje dat op 11 augustus vastgebonden bij een tunnel nabij de Zeevaarthof in Noord werd gevonden, en een rode kater die op 28 augustus werd aangetroffen in een dichtgeplakte kattenbak in het Diemerbos.

Een dag later werd een kat uit een auto gezet op de Jan de Greefstraat in West. Verder gaat het om een poes die in een Albert Heijntas in Diemen werd gevonden, en een jonge Perzische kat die op straat zat in de Nicolaas Maesstraat in Zuid.

