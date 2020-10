Dierendag in het asiel: extra knuffels en meer aandacht voor ‘langzitters’

Zondag is het dierendag. Dat wordt ook gevierd in het asiel: de dieren krijgen extra knuffels en worden meer onder de aandacht gebracht. Want: ‘Het zit hier vol met lieve dieren, dat weet alleen niet iedereen.’

Gezocht voor hond Baco: iemand die vaak lekker op de bank hangt en urenlang kan Netflixen. Een rustig persoon die ook weer niet te lui is om er af en toe uit te gaan voor een wandelingetje.

Zondag is de tweede dierendag die Baco zonder baasje doorbrengt. Samen met konijn Snuffie behoort hij tot de langstzittende dieren in Dierenopvang Amsterdam (DOA). In het kader van dierendag brengt het asiel hen extra onder de aandacht.

Bijvoorbeeld op Facebook, waar de oproepen van Baco en Snuffie samen al meer dan honderd keer zijn gedeeld. En hoewel ze daar uitvoerig worden gecomplimenteerd met hun ‘lieve koppies’ en ‘schattige snoetjes’, hebben toekomstige baasjes zich nog niet gemeld.

Virtuele knuffelactie

Ook bij de Dierenbescherming is Dierendag een speciale dag. Ieder jaar wordt er een open dag gehouden, dit jaar kan dat niet vanwege corona. Dat is jammer, zegt een woordvoerder, want zo’n open dag kan mensen aan het denken zetten. “Mensen zien die dieren en kunnen dan overtuigd worden om een keertje terug te komen, als ze een huisdier zoeken.”

Wel worden de dieren extra geknuffeld. Daar kan iedereen aan meehelpen, via een ‘virtuele knuffelactie’. “Als jij via de website een dier een virtuele knuffel geeft, zorgen wij dat de verzorgers die knuffel aan het dier geven.” Al hebben de dieren daar op andere dagen ook geen gebrek aan: “Bij ons is het eigenlijk altijd Dierendag.”

Gebruiksaanwijzing

Dieren die lang in het asiel zitten zijn vaak de gevallen met medische problemen of gedragsproblemen. Zo is Baco niet goed met kleine honden en kinderen en heeft bejaarde Snuffie artrose.

Deze manco’s betekenen niet dat je geen gezellige maatjes aan de dieren hebt. Want Snuffie mag dan oud zijn, ze is als een kind zo blij als je haar knuffelt. En als je Baco’s gebruiksaanwijzing eenmaal kent, heb je er een heerlijke hond aan.

Bovendien, zegt de woordvoerder van de Dierenbescherming: “Je krijgt echt niet zomaar een hond mee. Je wordt heel goed begeleid, zodat elk baasje een dier krijgt dat bij hem of haar past.” Mensen hoeven dus niet bang te zijn een onhandelbaar dier in huis te halen, wat volgens haar de voornaamste reden is dat pasgeboren dieren van fokkers of particulieren de voorkeur krijgen.

“Mensen denken vaak dat een dier naar het asiel gebracht is omdat hij of zij niet lief is. Het zit hier vol met lieve dieren!” Baasjes kunnen overlijden, of andere omstandigheden zorgen ervoor dat het dier terechtkomt in het asiel. “Natuurlijk zitten er moeilijke dieren tussen, maar die koppelen we alleen aan ervaren baasjes.”

Geredde pony’s

De Dierenbescherming richt zich dit jaar vooral op paarden: daarover gaat een kwart van de meldingen van verwaarlozing. “We hebben dit jaar bijvoorbeeld drie pony's gered die in een gammele stal onder erbarmelijke omstandigheden leefden. Ze waren vermagerd en zaten onder de ontlasting.”

Voor Dierendag werden de viervoeters opgezocht in hun nieuwe stal, een zorgmanege in Hoofddorp. “Dat was waanzinnig: ze waren weer voller en hadden een mooie, dikke vacht.” Zondag worden de beelden gedeeld.

Minder dieren door corona

DOA heeft goede hoop dat Baco en Snuffie snel een baasje vinden. De coronacrisis maakt die kans groter: sinds het uitbreken van het virus zitten er zo’n 20 procent minder dieren in het Amsterdamse asiel dan normaal. Nu mensen veel thuiszitten worden er minder dieren weggedaan én besluiten meer mensen een dier in huis te nemen.

Wie interesse heeft kan mailen voor een afspraak. De medewerkers van DOA bepalen dan zorgvuldig of er een match is. Dit om te voorkomen dat de dieren impulsief in huis worden gehaald en over een tijd wéér onder de aandacht moeten worden gebracht.

Baco leeftijd 7 jaar

ras Stafford

gek op spelen, rennen, eten, knuffelen

minder leuk kleine kinderen en andere honden

karakter lief, druk, wil graag werken

beperkingen wordt onrustig van kleine kinderen en honden Snuffie leeftijd 8 jaar

ras gewoon konijn

gek op knuffels, eten en Julio

minder leuk drukte, optillen

karakter rustig en lief

beperkingen artrose aan haar rug en kan slecht horen. Moet samen met vriendje Julio geplaatst.