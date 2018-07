Dierenambulance Amsterdam waarschuwt voor warmte

Volgens Margje de Jong, directeur van Dierenambulance Amsterdam, is de zomer een razend drukke periode voor de dierenambulance. "Het is het seizoen van de jonge dieren, dus dan krijgen we standaard meer meldingen binnen. Maar door de aanhoudende hitte ligt het aantal meldingen nu nóg hoger."



Levensgevaarlijk

Vooral egels hebben het momenteel zwaar, meldt De Jong. De ambulance krijgt veel meldingen binnen van uitgedroogde, versufte egels. "En de klassieke fout horen we ook nog altijd vaak: honden die opgesloten zitten in een loeihete auto. Levensgevaarijk."



De ambulance krijgt vaak de vraag of mensen die een hond in nood zien bevoegd zijn om een raam open te breken. "Maar die opdracht mogen wij niet aan melders geven, dat mag alleen 112," aldus De Jong.



Bakjes met water

Als de ambulance eenmaal ter plaatse is, kan met speciale digitale thermometers de temperatuur in de auto worden opgemeten. "Als die boven de 45 graden is, is de situatie levensbedreigend en breken we het raam open," aldus De Jong.



De Jong heeft voor Amsterdammers met een balkon of tuin nog een algemene tip. "Zet overal kleine, platte bakjes met water neer. Egels, vogels: die zijn daar allemaal mee geholpen."



