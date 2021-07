Dieprood Air France-KLM hoopt op meer regen: dan zitten de vliegtuigen voller

Beeld AFP

“Het herstel is sinds juni echt zichtbaar,” zegt Zaat, die begin deze maand naast topman Benjamin Smith in het bestuur van Air France-KLM aanschoof. “Er is veel animo: als mensen kunnen reizen, gaan ze reizen. Maar we zijn nog ver van het niveau van 2019. We zitten nu in juli op 60 procent van de capaciteit ten opzichte van 2019 en hebben goede vooruitzichten voor augustus.”

KLM vervoerde in het tweede kwartaal 2,2 miljoen passagiers, Air France 3,6 miljoen en Transavia 1,5 miljoen (in Nederland en Frankrijk). Dat is per saldo nog altijd ruim de helft minder dan in dezelfde periode in het jaar 2019, voorafgaand aan coronajaar 2019.

Niet verder kijken

Het bedrijf rekent erop in het nu lopende derde kwartaal 60 tot 70 procent van het aantal reizigers te kunnen verwelkomen vergeleken met dezelfde periode in precoronajaar 2019. “Het slechte weer in Nederland en Frankrijk zal positieve gevolgen hebben voor het aantal boekingen van vliegvakanties,” zegt Zaat, die afkomstig is van Air France na een eerdere carrière bij KLM. “Maar we verwachten dat de vraag na de zomer niet snel zal terugkeren. “

Het concern durft daarom nog niet verder te kijken dan oktober. KLM heeft de verwachting dat het bedrijf zich pas in 2024 weer op het peil van 2019 zal bevinden.

Air France-KLM zet eerder aangekondigde saneringen door. Zo zal KLM dit jaar voor 800 miljoen euro bezuinigen, Air France bezuinigt tot eind 2022 1,3 miljard, onder meer door fors banen te schrappen. Bij KLM zijn sinds de corona-uitbraak 5700 arbeidsplaatsen verdwenen, bij het veel grotere Air France 5300. De komende anderhalf jaar schrappen de Fransen nog eens 3200 arbeidsplaatsen.

In het tweede kwartaal van 2021 verloor het concern 1,5 miljard euro. De omzet nam in vergelijking met de eerste helft van coronajaar 2020 wel fors toe, van 1,6 naar bijna 2,8 miljard euro. KLM bracht het negatieve bedrijfsresultaat terug tot 185 miljoen euro op een omzet van 1,2 miljard euro. Daarmee herstelt de Nederlandse maatschappij zich sneller dan Air France. Afgelopen juni werd bij KLM zelfs bijna quitte gespeeld.

In de ijskast

Het verlies was verwacht vanwege de vliegbeperkingen die Europese overheden begin dit jaar afkondigden om een nieuwe opleving van de coronapandemie te beteugelen. Zo verbood Nederland onder meer vluchten naar Zuid-Amerika en Zuid-Afrika. Sinds die maatregelen zijn opgeheven, herstelt het passagiersvervoer zich snel.

Doordat een Franse staatslening is omgezet in een aandelenbelang, wist het bedrijf de enorme schuld terug te brengen van 11 naar 8,3 miljard euro. Eenzelfde operatie om de miljardenschuld terug te brengen die KLM opbouwt omdat het een miljard euro van de Nederlandse staat en 2,4 miljard van banken kan lenen, ligt momenteel stil. Onderhandelingen daarover met de Europese Commissie, die eist dat KLM vliegrechten op Schiphol inlevert in ruil voor een groter staatsbelang, staan al weken in de ijskast.

KLM-topman Pieter Elbers hoopt dat er binnen afzienbare tijd een overeenkomst ligt tussen Nederland en Brussel over de voorwaarden voor staatssteun. Op basis van de vorig jaar afgesproken leningen kan KLM nog wel even vooruit. Van de in totaal 3,4 miljard euro die het bedrijf kan lenen, is tot nu minder dan een miljard euro opgenomen.