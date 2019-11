Diemer fabriek van elektrische tuktuks maakt toch doorstart

Een elektrische tuktuk bij de Westerkerk. Beeld Hollandse Hoogte / Berlinda van Dam

Het in 2004 Tuk Tuk Factory zag zowel in Europa als in Azië een grote toekomst voor zijn elektrische driewielers, die in Thailand werden geproduceerd en in Diemen afgebouwd. Maar aanhoudende financiële problemen en organisatorische tegenvallers op het moment dat de productie moest worden opgevoerd, deden het bedrijf de das om.

De curator heeft het bedrijf nu voor 5000 euro verkocht aan ondernemer Van Campen van E-Tuk Holding. Acht werknemers en een deel van de hoofdvestiging verhuizen mee. Van Campen wil de productie van de elektrische bromtaxi’s in Thailand herstarten en ook nieuwe modellen ontwikkelen.

“Ons doel is dit bedrijf weer overeind te trekken,” zegt de 71-jarige investeerder. “Allereerst moeten we ervoor zorgen dat ze weer de weg op kunnen en de levering van onderdelen voor de bestaande tuktuks op gang helpen. Daarna willen we een goedkope elektrische tuktuk ontwikkelen voor landen als Thailand en India, via joint-ventures. Er rijden zoveel van die stinkende tweetakt-tuktuks rond. In Thailand is dat door nieuwe regels in 2025 voorbij. Dat creëert een grote markt voor elektrische varianten. Ik verwacht dat andere landen volgen.”

Van Campen was als obligatiehouder al zijdelings bij het bedrijf betrokken en bood zich vorig jaar aan als geldschieter. Hij verkocht drie jaar geleden zijn meerderheidsbelang in het Nederlandse Avio-Diepen, een van de grootste onafhankelijke distributeurs van reserveonderdelen voor vliegtuigen die hij in 1995 van zijn werkgever Fokker overnam. “De opbrengst besteed ik aan impactprojecten.” Daaronder een belang in de Arnhemse producent van waterstofapparatuur Hygear.

Het faillissement van Tuk Tuk Factory - en de jaren van financiële tegenslag die daaraan vooraf gingen - schrikt hem niet af. “De toenmalige directie had onvoldoende inzicht in de kosten in Thailand. Ze hebben nooit rekening gehouden met de koers van de de Thaise munt en verkeken zich op lokale leveranciers. Wij gaan daar bovenop zitten. De distributeurs zijn enthousiast. Dat heeft ons doen besluiten door te gaan.”

Affaire met de Stint

Wanneer de elektrische voertuigen weer de weg op kunnen, is afwachten. “We hebben het geld al in het bedrijf gestoken en zijn bezig de activiteiten te herstarten. Het herstel van de Nederlandse typegoedkeuring betaalt het tijdspad. Ik heb goede hoop dat dat zal lukken, maar ik weet nog niet hoe streng de Rijksdienst voor het wegverkeer is geworden na de affaire met de Stint. Het moet geen drie jaar worden. Het hoogseizoen begint in het voorjaar.”

De failliete boedel laat vooralsnog een schuld van bijna 110.000 euro achter.