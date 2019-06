Diemense wethouder Nuijens aangehouden bij Stopera

Jorrit Nuijens is wethouder in Diemen. Beeld Tammy van Nerum

Op de video’s, die door een Telegraafverslaggever online zijn gezet, is te zien hoe de wethouder na een discussie met agenten wordt opgepakt.

De Telegraaf schrijft dat Nuijens bezwaar maakte tegen een filmploeg die met de politie meeliep. ‘We gaan samen naar het bureau en dan gaan we deze bandopname in mijn bijzijn vernietigen’, zegt Nuijens in een van de video’s. Hij was waarschijnlijk in Amsterdam vanwege een afscheidsreceptie nabij de Stopera. Voor aanvang van zijn wethouderstijd in Diemen was Nuijens vier jaar raadslid, en daarvoor deelraadslid in stadsdeel Centrum. In 2018 solliciteerde hij naar een wethouderspost in Diemen.

Nuijens wilde zelfstandig met de agenten naar het politiebureau lopen, maar die zijn de discussie met hem op een zeker moment zat. Uiteindelijk wordt de wethouder aangehouden en op de grond vastgehouden door een aantal agenten. Daarna wordt hij geboeid in een politiebusje gezet.

Heftig verzet

De wethouder verzet zich heftig tijdens zijn arrestatie, er zijn uiteindelijk vijf agenten nodig om hem in bedwang te houden. De politie laat weten dat de man voor verhoor is overgebracht naar het politiebureau en dat hij daar een agent in het gezicht heeft gespuugd.

Volgens personeel van café Amstelhoek kwam Nuijens al ‘verward en met een lawaai’ binnen in het cafe. Nadat hem werd gevraagd of hij iets rustiger aan wilde doen, ging hij door het lint, zeggen zij. “Het was best intimiderend, hij stond echt te schreeuwen. We hebben geprobeerd hem tot rust te brengen en zeiden dat hij beter naar buiten kon. Veel klanten hier waren bang, dus ik heb de politie gebeld en ben naast hem blijven staan.”

Toen stormde Nuijens volgens het personeel op eigen beweging naar buiten, waarbij hij nog hard zijn hoofd stootte. Ook liet hij meerdere keren zijn telefoon vallen en zijn sleutels werden hem nog nagebracht door het personeel. “Hij zei dat hij zou gaan blowen, maar op het terras stak hij onmiddellijk iets in zijn neus, drugs ja. Volgens mij had hij van alles door elkaar gebruikt, iets wat je niet zou verwachten, want hij zag er keurig uit, netjes in het pak.”

Eenmaal buiten maakte hij ‘nog meer kabaal’ zeggen de medewerkers. Toen vervolgens de politie kwam, ging het van kwaad tot erger.

Een klant zag hem binnenkomen en zag gelijk dat het mis was. “Hij had enorme pupillen en was duidelijk helemaal de weg kwijt. Ik zei gelijk tegen mijn vrouw dat we even moesten opletten, hij leek ieder moment te kunnen ontploffen.”

De burgemeester van Diemen, Erik Boog, heeft inmiddels kennis genomen van de arrestatie van wethouder Jorrit Nuijens. Hij wil niet inhoudelijk reageren. “Ik wil alle feiten op een rij en alles netjes onderzocht hebben, voordat wij een oordeel vellen. Dat is in ieders belang,” zei Boog bij aanvang van de raadsvergadering van de buurgemeente.

Ook wethouder en oud-fractiegenoot van Nuijens Rutger Groot Wassink, die hem in 2013 versloeg om het lijsttrekkerschap van GroenLinks Amsterdam, is aangedaan. “Ik ben geschrokken van het bericht dat de Diemense wethouder is opgepakt. Ik wil niet speculeren over wat er precies is gebeurd. Dat zal moeten worden uitgezocht. Dat is aan de politie.”