Diemense wethouder Jorrit Nuijens weer op vrije voeten

Jorrit Nuijens. Beeld Tammy van Nerum

Dat melden bronnen die betrokken waren rond het politieonderzoek. Gisteren werd Nuijens aangehouden nadat hij volgens personeel van café Amstelhoeck overlast had veroorzaakt in de zaak. Een woordenwisseling met de toegesnelde agenten mondde uit in minutenlange worsteling tussen de politie en de wethouder, uiteindelijk waren er vijf agenten nodig om hem in een busje te krijgen. Hij heeft een nacht in de cel doorgebracht en zou nu weer thuis zijn.

Nuijens zou in zijn verhoor hebben weersproken dat hij kort voor zijn arrestatie drugs had gebruikt, iets wat het personeel van Amstelhoeck tegen de politie verklaard heeft. “Hij zei dat hij zou gaan blowen, maar op het terras stopte hij onmiddellijk iets in zijn neus, drugs ja. Volgens mij had hij van alles door elkaar gebruikt, iets wat je niet zou verwachten, want hij zag er keurig uit, netjes in het pak,” zei een medewerker donderdagavond.

De politieke loopbaan van wethouder Jorrit Nuijens lijkt desondanks ten einde. De heftige beelden van de arrestatie die De Telegraaf publiceerde gingen het hele land door. Momenteel wordt er in Diemen, zowel door de gemeente als door de lokale afdeling van GroenLinks, koortsachtig vergaderd over een verklaring.