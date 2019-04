Diemen wil uitstoot biomassa via convenant inperken

Dat is de uitkomst van een eerste gesprek vandaag over een convenant waarin bijvoorbeeld extra eisen worden gesteld aan de houtpellets die Diemen daar wil verbranden.



Bij bewoners van Diemen en IJburg zijn grote zorgen over de biomassaplannen. Vattenfall, het moederbedrijf van Nuon, ziet het als een duurzaam alternatief voor aardgas bij de opwekking van stadsverwarming voor tienduizenden woningen in Amsterdam en Almere.



Maar omwonenden en ook klanten van Vattenfall vragen zich hardop af of het verstoken van biomassa wel zo duurzaam is. De biomassa, houtpellets uit het buitenland, kan ontbossing in de hand werken, vrezen zij.



Luchtvervuiling

Ook hebben ze zorgen over luchtvervuiling. Biomassa geldt als een hernieuwbare brandstof waarvoor Vattenfall zelfs subsidie kan aanvragen, maar op korte termijn komen er juist meer broeikasgassen vrij dan bij de verbranding van aardgas.



De gemeente Diemen is tegenstander van de biomassaplannen, maar ziet geen mogelijkheden om ze tegen te houden. Diemen heeft daarom Amsterdam, Almere en de provincie Noord-Holland uitgenodigd een convenant te sluiten met Nuon.



Convenant

De Amsterdamse wethouder Marieke van Doorninck, gedeputeerde Adnan Tekin (Noord-Holland) en Nuon-directeur Alexander van Ofwegen hebben daarover vandaag gesproken op uitnodiging van Diemen. Voor het convenant gaan ze kijken of extra afspraken mogelijk zijn. Ook moet blijken of ze juridisch afdwingbaar zijn.



Voor de uitstoot en de herkomst van biomassa bestaan al richtlijnen, maar in het convenant is het de bedoeling daar een schep bovenop te doen.



Vergunning

De gesprekken worden voortgezet onder leiding van oud-GroenLinks-Kamerlid Rik Grashoff. Hij is eerder door Nuon gevraagd als adviseur.



Ook oud-wethouder van Amsterdam Maarten van Poelgeest (GroenLinks) is betrokken bij het overleg. Wethouder Jorrit Nuijens van Diemen zegt dat er in elk geval genoeg reden was om de gesprekken een vervolg te geven.



"We zijn blij dat alle deelnemers bereid zijn om, in geval de vergunning wordt afgegeven en de centrale er komt, via een privaatrechtelijke weg ervoor te zorgen dat een biomassacentrale in Diemen onder zo goed mogelijke voorwaarden tot stand komt."



