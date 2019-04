Diemen wil biomassacentrale Nuon stoppen via juridische weg

De voltallige gemeenteraad van Diemen is tegen de komst van de Nuoncentrales, maar tegenhouden is een lastig verhaal. Nuon wil van de gemeente een verklaring van geen bedenkingen (vvgb). Die verklaring kan alleen geweigerd worden vanwege de ruimtelijke ordening en niet uit bezorgdheid over de herkomst van de houtpellets.



Luchtkwaliteit kan een grond zijn om de verklaring niet af te geven, maar alleen als de centrale veel extra vervuiling oplevert. Dat is op papier niet het geval.



Voorlopig akkoord

De raad heeft ingestemd met een voorlopig akkoord. Voorzichtigheid is geboden, want juridisch advies heeft uitgewezen dat Nuon een flinke schadevergoeding kan eisen als Diemen op verkeerde gronden tegenstribbelt.



Intussen laat de gemeente onderzoeken of het toch mogelijk is om de vvgb-verklaring niet af te geven. Juristen moeten in kaart brengen welke bewegingsruimte er is.



Naar verwachting leggen de advocaten nog voor juli de uitkomsten van dit onderzoek aan de gemeenteraad voor. Die kan het advies vervolgens meenemen in het uiteindelijke besluit om de verklaring van geen bedenkingen wel of niet af te geven.



