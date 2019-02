Diemen wil biomassacentrale niet, maar kan er niks tegen doen

Een petitie tegen de biomassaplannen van Nuon kreeg al 3800 handtekeningen. Met de dag groeien in Diemen de zorgen over de luchtvervuiling, de natuurschade en de ontbossing, die het gevolg kunnen zijn van het stoken op geïmporteerde houtpellets.



Maar donderdagavond geen spandoeken of milieuactivisten in de raadszaal. Daar werd alleen schielijk een plakkaat omhooggehouden: 'Nee Nuon, doe het niet.'



De publieke tribune puilde ook al niet uit. Met vijftig man was het wel drukker dan normaal, maar burgemeester Erik Boog kon nog gemakkelijk iedereen een handje geven. Expres was hij een uur eerder naar de vergadering gekomen om alle zorgen aan te horen. "Wij zien dat ding ook niet zitten, maar we hebben heel beperkte mogelijkheden om er iets tegen te doen."



Frustrerend dossier

Geen, eigenlijk. "Het is een frustrerend dossier," zegt de burgemeester. Omdat de Nuoncentrales op Diemens grondgebied staan, wordt van de gemeente een verklaring van geen bedenkingen gevraagd.



Maar een gemeente kan die alleen weigeren vanwege de ruimtelijke ordening en niet uit bezorgdheid over de herkomst van de houtpellets, de provincie gaat er echt over. Luchtkwaliteit kan een grond zijn om de verklaring niet af te geven, maar alleen als de centrale veel extra vervuiling oplevert.



De burgemeester baalt: "Mensen verwachten dat wij tegen kunnen stemmen. Het is een monstrum. Dit is niet uit te leggen." Wethouder Jorrit Nuijens: "De luchtkwaliteit is al slecht en biomassa is alleen op papier duurzaam. Het is een schande dat gekozen volksvertegenwoordigers in de positie van stempelkussen worden geplaatst."



Schadevergoeding

Bijna alle raadsfracties gaan voorlopig akkoord met de verklaring. Juridisch advies heeft uitgewezen dat Nuon een flinke schadevergoeding kan eisen als Diemen op verkeerde gronden tegenstribbelt. Of zoals Nuijens ze voorhoudt: "De centrale komt er dan toch en de kans is groot dat Diemen ervoor moet lappen."



In een unaniem aangenomen motie somt de gemeenteraad nog een keer alle zorgen op. Ook wordt besloten tot nog een onderzoek, de ultieme zoektocht naar een geitenpaadje om in de zomer als gemeente wel een oordeel te kunnen vellen over de biomassaketel.



Verder roept Diemen grote broer Amsterdam erbij. Als afnemers van de warmte die Nuon opwekt zijn Amsterdam en Almere in de positie om eisen te stellen aan de biomassa. Met ook de provincie aan tafel wil Diemen een convenant afspreken met Nuon, over extra garanties dat de houtkap niet zorgt voor ontbossing en dat de pellets alleen uit duurzaam beheerde bossen komen.



Garanties

Amsterdam heeft al gezegd geen geïmporteerd hout te willen als zulke garanties er niet komen. Nuon beloofde vorig jaar al alleen gecertificeerd hout te gebruiken, dat is ook een voorwaarde voor de subsidie die Nuon aanvraagt. Het energiebedrijf gaf toen al grif toe dat de pellets van overzee moeten komen, omdat lokaal alle biomassavoorraden uitgeput zijn.