Diemen vraagt Kamer om tegenhouden biomassacentrale

Beeld Bloomberg via Getty Images

Er zijn volgens het het college van burgemeester en wethouders steeds meer ‘voortschrijdend inzicht en verschuivende standpunten ten aanzien van biomassa. Dat zou ook consequenties moeten hebben voor de geplande centrale in Diemen,’ schrijft het in een brief.

Het Diemense gemeentebestuur is bang dat die veranderende inzichten alleen invloed gaan hebben op het verstrekken van toekomstige subsidies en niet op het intrekken van geplande centrales. Dit is volgens het college niet uit te leggen aan de bewoners van Diemen.

Daarom moet er ook gekeken worden naar de opties om bestaande plannen, zoals die voor de centrale in Diemen, te blokkeren. Om het gat in de warmtevoorziening op te vullen suggereert het college in te zetten op duurzame energie uit wind, zon en aardwarmte, en om langer gebruik te blijven maken van aardgas.

Volgens Vattenfall wordt er hard gewerkt aan het optuigen van alternatieve warmtebronnen. Enkel biomassa is momenteel op grote schaal inzetbaar, aldus het energiebedrijf in een reactie op de brief. Vattenfall zegt ‘duidelijke afspraken’ over het gebruik van biomassa in de nieuwe centrale te hebben gemaakt met de gemeente Diemen.

Gegoochel met cijfers

De nieuwe biomassacentrale vervangt deels de twee huidige aardgasgestookte centrales en een hulpwarmtecentrale op dezelfde locatie. De provincie Noord-Holland gaf in april middels een natuurvergunning toestemming voor de bouw van de centrale. Vattenfall krijgt de vergunning omdat uit berekeningen blijkt dat de biomassacentrale minder stikstof zal uitstoten dan het complex dat er nu staat. Ook zal er tijdens de bouw geen extra stikstof neerslaan in de natuur.

Maar volgens Mobilisation for the Environment (MOB) en Comité Schone Lucht is er door Vattenfall fors met cijfers gegoocheld om de vergunning te krijgen. “De centrale gaat gestookt worden op hout uit de Baltische landen, de Verenigde Staten en Canada, als het aan Vattenfall ligt, in plaats van het schonere en goedkopere aardgas waarop de bestaande centrale van Vattenfall nu draait,” aldus de twee partijen.

De twee organisaties stelden eind vorig jaar al een beroep in tegen de verleende omgevingsvergunning.

Inwoners

Inwoners van Diemen en IJburg zijn vorig jaar naar al de rechter gestapt om de bouw van de centrale tegen te houden. Ook hadden tegenstanders van biomassaverbranding voor energie op 18 april een landelijke demonstratie gepland in Den Haag, maar dat werd een online manifestatie vanwege de coronamaatregelen.