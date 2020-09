Diemen onthaalt first lady van Suriname met charmeoffensief: ‘Dit is het begin van iets moois’

Amsterdam en Suriname zijn al drie eeuwen nauw met elkaar verbonden, maar dinsdag meldde zich een kaper op de kust. Diemen ontving de nieuwe first lady van Suriname tijdens haar eerste werkbezoek aan Nederland met een meedogenloos charmeoffensief.

De kleine buurgemeente aan het einde van de oude tramlijn 9 had het zo weten te regelen dat presidentsvrouw Mellisa Santokhi tijdens haar bezoek een tussenstop maakte op het gemeentehuis aan het Diemerplein. Daar werd vervolgens een uitgekiend en meedogenloos charmeoffensief op haar losgelaten en zelfs aangedrongen op een stedenband.

Het was burgemeester Erik Boog die van wal stak met een enthousiaste lofzang op wat hij het meest diverse dorp van het land noemde. Diemen telt drieduizend inwoners met een Surinaamse achtergrond, rekende hij het bezoek voor. Diemen is ook nog eens de snelst groeiende gemeente van het land, mede dankzij de nieuwbouw van Holland Park. Boog: “We gaan richting de 35.000, zeg maar het aantal inwoners van Nickerie. Alleen dan wel zonder de rijstvelden.”

Nadat Boog was uitgezongen, viel het koor in: vier Diemenaren met Surinaamse wortels of grote liefde voor het land. Sharda Nandram vertelde over het boek dat zij over het leven van haar oude vader schreef, een leven dat begon in het Indiase Jodphur en via Suriname uiteindelijk naar Diemen leidde. Als kroon op de inburgering mag de leerstoel hindoe-spiritualiteit gelden, die Nandram tegenwoordig aan de Vrije Universiteit bekleedt. De hoogleraar bood de nieuwe Surinaamse regering haar diensten aan.

Waterkant

Het stokje werd overgenomen door Harry van Bommel, voormalig parlementslid voor de SP en overtuigd Diemenaar. Hij verwees mevrouw Santokhi naar het Diemerplein, waar de beste roti van het land wordt verkocht – Boog druk knikkend – en vergeleek de net opgeknapte Hartveldseweg met zijn eettentjes met de Waterkant in Paramaribo. Van Bommel maakt ook deel uit van een adviesraad die de Surinaamse president Chan Santokhi helpt om een effectief diasporabeleid op te zetten. “Samen kunnen we Suriname een boost geven.”

Het kan de jetlag zijn geweest, maar de first lady leek behoorlijk onder de indruk van het charmebombardement. Het kunnen ook de gebeurtenissen van de afgelopen maanden zijn: Melissa Santokhi werd eerst beëdigd als advocaat en trad daarna in het huwelijk met de nieuwe president. Tussen de bedrijven door moest de first lady ook nog haar studie aan Vrije Universiteit afronden. Vorig jaar behaalde zij al haar master international business law, de master conflicthantering en mediation is op een oor na gevild.

Santokhi is een carrièrevrouw en ook in haar nieuwe rol wil ze dat blijven. Als jurist helpt ze haar echtgenoot om het land te besturen en vorige maand trad ze toe tot de raad van commissarissen van Staatsolie, overigens met de broer van vice-president Ronnie Brunswijk. Beide benoemingen deden de Surinaamse wenkbrauwen fronsen. Daarop haastte Santokhi zich te benadrukken dat de nieuwe commissarissen er vooral op moeten toezien dat de inkomsten van de olievelden naar de Surinaamse bevolking gaan.

Begin van iets moois

In Diemen bevinden zich gelukkig geen olievelden. Het is de rust van het werelddorp, aldus Boog, en de nabijheid van de grote stad Amsterdam met al zijn voorzieningen, die van de gemeente een ideale plek maken om te wonen en te werken. De burgemeester sloot het werkbezoek af met de overhandiging van een aantal boeken over Diemen en een doos met Diemereendjes, negen chocolade eendjes die ook voorkomen in het gemeentewapen. Mellisa Santokhi: “Dit is het begin van iets moois.”

Het is nog niet te laat natuurlijk, maar Amsterdam zal de komende jaren alle zeilen moeten bijzetten om de exclusieve relatie met Suriname te behouden.