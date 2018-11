Diemen krijgt middelbare school

De school wordt gebouwd naast sportcentrum Wethouder F.B. Duran in Diemen-Zuid en wordt naar verwachting in 2022 opgeleverd.



Bij genoeg aanmeldingen start de middelbare school aankomend schooljaar. Dan wordt in de tussentijd lesgegeven in een apart deel van het schoolgebouw van 'Het Atelier', een basisschool in Diemen.



De gemeente juicht de komst van de middelbare school toe. Diemen groeit hard en er zijn meer voorzieningen nodig voor de inwoners, waaronder een middelbare school.



De school staat open voor leerlingen van alle niveaus in het voortgezet onderwijs.