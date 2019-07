Diemen dwarsboomt biomassacentrale niet

- Beeld Nuon

Na het besluit van Diemen verhuist de hoog opgelopen discussie over de biomassacentrale naar Haarlem. De provincie Noord-Holland staat voor de afweging of Vattenfall, het vroegere Nuon, een vergunning krijgt.

Van Diemen werd een ‘Verklaring van geen bedenkingen’ gevraagd. Net als onder inwoners van Diemen en IJburg leeft binnen de gemeenteraad grote bezorgdheid over de biomassaplannen. Maar GroenLinks, D66, PvdA en CDA steunden vanavond de conclusie van burgemeester en wethouders dat de gemeente juridisch geen gronden heeft om de verklaring te weigeren.

Een grote minderheid in de raad van VVD, de Ouderenpartij Diemen, Leefbaar Diemen en Ons Diemen zette daar grote vraagtekens bij en vindt wel dat het Diemen vrijstaat om de verklaring niet af te geven. Zij lieten zich overtuigen door een analyse van advocaat Koos van den Berg die eerder meewerkte aan de door duurzaamheidsorganisatie Urgenda gewonnen Klimaatzaak.

Met pijn in het hart

Maar de coalitiepartijen en het CDA hielden net als wethouder Lex Scholten vast aan het advies van Six Advocaten dat Diemen alleen bezwaren op het gebied van ruimtelijke ordening mag aanvoeren. Ze onderstreepten dat niet één partij de biomassacentrale graag ziet komen. Het afgeven van de verklaring is ‘met pijn in het hart’, volgens GroenLinks. Volgens D66 zijn door een convenant met Vattenfall de scherpe randjes van de centrale gehaald.

In het convenant met Diemen, Amsterdam, Almere en de provincie Noord-Holland heeft Vattenfall beloofd de uitstoot van de centrale te beperken, zoals ook het transport van de 25 vrachtwagens per dag uitstootvrij wordt. Vattenfall belooft na twaalf jaar de verbranding van biomassa geleidelijk af te bouwen en uiterlijk in 2045 te stoppen. Ook stort Vattenfall tien jaar achtereen 100.000 euro in een regionaal fonds voor energiebesparing bij huishoudens met een kleine beurs. Ten slotte zijn afspraken gemaakt over de herkomst van de biomassa, met de bedoeling ontbossing te voorkomen.

Een slap aftreksel

Vanuit de oppositie werd het convenant ‘een slap aftreksel’ en ‘boterzacht’ genoemd. Wethouder Scholten was juist blij dat door het convenant concessies mogelijk werden die de overheid anders niet had kunnen afdwingen.

Vorige week suggereerde Scholten dat de gemeenteraad zich door tegen te stemmen het risico op de hals haalt dat Vattenfall komt met een schadeclaim van miljoenen euro’s, mocht het energiebedrijf door oponthoud van Diemen de riante subsidies voor de biomassaplannen mislopen.

De vergadering van de Diemense gemeenteraad werd korte tijd verstoord door zo’n vijftien klimaatactivisten. Die kwamen binnen met live muziek van de drumband Rhythms of resistance en verzochten de raadsleden per pamflet naar huis te gaan.

Voor actiegroep Code Rood Amsterdam was dat de manier om de biomassaplannen van Vattenfall in de wielen te rijden. De bedoeling van het ludieke protest was de besluitvorming over de zomer te tillen, maar na een tien minuten ging de vergadering weer verder.

Code Rood eiste dat Vattenfall publiekelijk uitspreekt dat het geen schadeclaim zal indienen als Diemen de kont tegen de krib gooit. Ook wil Code Rood dat Klimaatminister Eric Wiebes de met miljarden euro’s gevulde subsidiepot voor duurzame energie niet meer gebruikt voor biomassa, maar voor isolatie van woningen en duurzame alternatieven voor aardgas