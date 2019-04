Diederik van Vleuten doet 4 mei-voordracht

In de voordracht 'Als de taal tot stilstand komt' beschrijft Van Vleuten het moment waarop zijn oudoom Jan, die toen vastzat in kamp Bandoeng op Java, hoorde dat de Tweede Wereldoorlog was afgelopen. In zijn memoires schrijft Jan van Vleuten hoe het kamp op dat moment stilviel en vervolgens het Wilhelmus begon te zingen.



Vervolgens maakte Van Vleutens oudoom de reis naar Batavia, waar hij na meer dan drie jaar zijn vrouw terugzag. Op beide momenten waren de emoties niet in woorden te vatten, de taal kwam tot stilstand.



Diederik van Vleuten is theatermaker, schrijver en musicus. In 2010 was het leven van zijn oudoom Jan in koloniaal Nederlands-Indië ook het onderwerp van zijn eerste solovoorstelling. Later bewerkte hij de voorstelling ook tot een roman.